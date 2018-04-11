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壯觀！數千隻高蹺鴴群聚新竹市金城湖

2018-04-11 15:06聯合報 記者林家琛╱即時報導

春天是新竹的賞鳥季，數千隻高蹺鴴聚集在金城湖，新竹市政府統計去年11月有5隻黑面琵鷺選擇在新竹度冬，迄今在金城湖或美山等地仍能看到牠們的身影。

市府產發處長吳甲天指出，台灣位於東亞鳥類遷徙的路線上，鳥種數約有500多種，鳥種密度為全世界第二位。新竹市擁有北台灣最大濱海野生動物保護區「香山濕地」，吸引季節性候鳥暫棲覓食，香山濕地已記錄的鳥種數超過300種以上，是北台灣知名的賞鳥勝地。

今年黑面琵鷺有5隻在新竹度冬，黑琵群體外並出現1隻白琵鷺，琵鷺6劍客從去年11月抵達香山濕地後，沒有像其他群體一樣再乘著氣流前往南部度冬，而是選擇留了下來。

市長林智堅表示，每到春天，金城湖區的天空就會非常熱鬧，有鷸鴴科等16種以上數千隻水鳥北返過境湖區，加上湖區留鳥，就有45種以上鳥類。去年市府改造金城湖賞鳥區，改善金城湖周邊環境整潔，完成3座賞鳥平台及1座觀海平台，提供市民賞鳥、觀海，讓民眾認識金城湖區的豐富生態，他歡迎全國民眾前來金城湖欣賞候鳥過境奇景。

吳甲天說，高蹺鴴擁有一雙朱紅色長腿，配上身上黑白分明的羽毛，是濕地生態中優雅的鳥類，每年春天候鳥遷徙季節來臨，數千隻高蹺鴴在金城湖停留，金城湖旁的小池，已陸續出現高蹺鴴泥巢，目前是金城湖賞鳥最佳時機。

停留在新竹的黑面琵鷺與高蹺鴴。照片／市府提供
停留在新竹的黑面琵鷺與高蹺鴴。照片／市府提供
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新竹海邊看得到數千隻高蹺鴴。照片／市府提供
新竹海邊看得到數千隻高蹺鴴。照片／市府提供
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數千隻高蹺鴴聚集在新竹市金城湖。照片／市府提供
數千隻高蹺鴴聚集在新竹市金城湖。照片／市府提供
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賞鳥濕地黑面琵鷺

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