影／長頸鹿頭伸進車內討食 女關車窗玻璃應聲炸裂

2018-04-11 11:30 聯合新聞網 綜合報導



長頸鹿將頭伸進車內向民眾討食。圖／取自 《每日郵報》 分享 facebook

英國伍斯特郡（Worcestershire）的西米德蘭野生動物園（West Midlands Safari Park）近日傳出一起意外，一頭長頸鹿將脖子伸入一台車內討食物吃，女子一邊嬉笑一邊將電動窗緩緩關上，希望能讓長頸鹿把頭部移出車內，豈料車窗與長頸鹿的脖子卡住後竟應聲炸裂，嚇壞民眾與長頸鹿，所幸無人、無動物受傷。

某些野生動物園會開放民眾餵食動物，讓民眾能與動物們有更多互動，有時也會上演動物「討食」的可愛畫面。根據《每日郵報》報導，英國西米德蘭野生動物園園區內一隻長頸鹿為了向民眾討食，將頭伸入民眾車內，車內民眾為了逼長頸鹿將頭移出車子，於是將電動窗緩緩關上，豈料在長頸鹿的頭卻被電動窗卡住，車窗玻璃隨即碎裂發出巨響，車上民眾與長頸鹿都被嚇壞。

長頸鹿的頭與車窗卡住後玻璃應聲碎裂。圖／取自 《每日郵報》 分享 facebook

一旁另一台車的民眾拍下整段過程，他認為車上的兩人都是無心的，駕駛應只是想保護車上其他人，才想讓長頸鹿離開車內。玻璃碎裂後女子立即確認長頸鹿狀況，確定長頸鹿沒有受傷後女子便離開了。

意外發生後園區巡警也立即到場，巡警利用食物引誘長頸鹿，藉此確認牠的脖子沒有受傷。園方表示雖然整起事件沒有人或動物受傷，但仍會調查此事件。