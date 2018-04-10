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南加州海灘日耍萌！柯基與海灘美女合照超吸睛

2018-04-10 11:36中央社 洛杉磯9日專電

可愛柯基犬討人喜歡，戴太陽眼鏡耍萌更可愛。中央社
可愛柯基犬討人喜歡，戴太陽眼鏡耍萌更可愛。中央社
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英國女王伊麗莎白二世最疼愛的寵物柯基犬，萌樣人見人愛。上周末在美國南加州亨丁敦海灘舉辦兩年一度的柯基犬海灘日，聚集了長耳又短腿肥臀的柯基犬耍萌，模樣超可愛。

4月7日是南加州柯基犬海灘日（SoCal CorgiNational Beach Day），亨丁敦海灘（HuntingtonBeach）好熱鬧，肥臀的柯基犬，扭動著圓滾滾身軀，短腿幾乎貼著沙灘前行，已故黛安娜王妃（PrincessDiana）生前曾貼切地形容，柯基犬就像是移動的地毯。

飼主也替柯基犬精心打扮各種造型，參加海灘日造型大賽（Costume Contest），今年造型大賽以毛利人神像提基（Tiki）為主題。

飼主傑夫（Jeff）與伊莉莎白（Elizabeth）接受中央社記者訪問時表示，提基的主題讓他們聯想到熱帶飲料-雞尾酒皮娜可樂達（Pina Colada），他們養的兩隻毛小妹，分別打扮成鳳梨與椰子。

柯基犬溫馴討人喜，跟海灘美女合影超吸睛。中央社
柯基犬溫馴討人喜，跟海灘美女合影超吸睛。中央社
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柯基犬造型大賽得主賈西亞（Rick Garcia）受訪說，關於提基神像的主題，可說是夏威夷風的概念，於是決定給自己的毛小孩們，設計顏色鮮豔的服裝，如此在眾多參賽者中，更顯得與眾不同。

柯基犬的海灘派對，也是毛爸毛媽們的大聚會，並彼此交換養毛小孩的心得，宛如另類親子日，被問到為何獨鍾情柯基犬？賈西亞說，因為柯基犬跟自己很像。

傑夫與伊莉莎白還表示，柯基犬聰明又好教，他們非常喜歡這種連英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）都疼愛的寵物。

柯基犬討人喜歡說不完，牠們矮矬矬的模樣，也有飼主思索著要如何才能替牠們瘦身，並說90%的柯基犬都得減肥。

餇主傑夫與伊莉莎白說，兩隻毛小妹，被他們分別打扮成鳳梨與椰子。中央社
餇主傑夫與伊莉莎白說，兩隻毛小妹，被他們分別打扮成鳳梨與椰子。中央社
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