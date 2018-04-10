貓咪保母樂Talk系列／黑貓難道沒有可愛的權利？

2018-04-10 08:53 聯合新聞網 滔新聞



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黑貓總是很容易與「神秘」、「冷酷」、「難以親近」等比較不親人的形象畫上等號。不過，保母也有幾位黑貓好朋友，經過了幾天、甚至是好幾趟的到府照顧之下，漸漸地可以感受到牠們的可愛與迷人之處。

這次登場的黑貓好朋友分別是Cola、KiKi以及巧克力，三位特色大不同的少女。

▲新北市 / Cola

其實，保母覺得要拍攝黑貓的照片也蠻不容易的，比起其他花色的貓咪，在對焦與光線的捕捉上更必須具備一些耐心，雖然有時候很不小心就會把牠們拍成剪影。但是，雖然Cola被保母拍成了剪影，可是看起來也頗藝術的，對吧。

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▲新北市 / KiKi

KiKi是位極度怕生的女孩，據說從小被救援回來之後便害怕與人類靠近，總是窩在衣櫃上，幾年之後的現在，依舊是如此，所以保母到府照顧時，都只能帶著自拍棒，伸長手臂遠遠地拍。

▲新北市 / KiKi

KiKi的確讓人難以親近，但是能夠看到牠將雙手收起來窩著，也表示牠的狀態是放鬆，保母當時感覺是非常欣慰的。

▲新北市/ Cola

保母和Cola相處的時間比較長，從來不覺得牠很難讓人靠近，相反地，每當保母在準備罐罐的時候，牠總是會在一旁坐著乖乖地等待著，是非常乖巧的一位女孩。

▲新北市/ Cola

有時候或許是毛色的關係，讓牠們臉上的表情顯得不那麼親和，不過，舌頭忘了收進去的時候，可愛度瞬間提升好幾倍了。

▲新北市/ 巧克力

巧克力一開始離保母有一點距離，而保母也認為牠是天性害羞的孩子，但是沒有想到，當保母蹲下身體，朝牠揮揮手並呼叫牠的時候，牠就立刻奔上前來討摸摸，原來骨子裡是一隻很喜歡被撫摸的黑貓。

▲新北市/ 巧克力

甚至是窩到了保母的腿上，眼神就像在說：「這位人類，我征服了！呵呵。」頗具喜感。

▲新北市 / Cola

保母在拍攝黑貓的時候，也發現了一點只有黑貓才有的獨特美，那就是牠們的毛色都黑得發亮，真的是非常迷人！

文章的最後，送上Cola迷人的伸展照和貓奴們說再見。保母藉著職務的機會，希望帶來跟各種不同黑貓相處的紀錄，能讓大家有機會了解黑貓的可愛和美好，不要因為坊間一些沒根據的說法，讓黑貓沒有找到家人和找到愛的機會。

新聞來源：寵物滔客誌本文由TNN滔新聞授權轉載，原文在此