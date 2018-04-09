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紫斑蝶哪去了？ 遷徙量不到前兩年3分之1

2018-04-09 17:09中央社 雲林縣9日電

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥9日表示，設在雲林農田水利會觸口管理室的紫斑...
台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥9日表示，設在雲林農田水利會觸口管理室的紫斑蝶觀測站，今年觀測紫斑蝶過境數量至今不到10萬隻，比起前兩年都破30萬隻要少很多。（資料照片） 中央社
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每年清明節前後，紫斑蝶由南往北遷徙，過境雲林縣林內鄉坪頂、觸口地區，今年即使天晴，蝶量卻明顯減少，高雄茂林也少見，專家都在納悶，不排除春天少雨影響蜜源植物生長。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥今天告訴中央社記者，今年清明節假期即使天氣晴朗，蝶量明顯減少，林內觸口零星少見，高雄茂林也未見紫斑蝶飛出，大家都在納悶「紫斑蝶去哪裡了」，曾經猜測也許躲在人們看不到的地方。

陳瑞祥指出，原本期待紫斑蝶新生代會現身，但是至今失望，蝶況不佳的原因，不排除今年氣候多變，春天雨量較少，影響紫斑蝶蜜源植物生長，另一天候因素，可能受到清明節連假期間的沙塵超量影響，空品不佳且日夜溫差大。

每年清明節前後的紫斑蝶遷徙，從高雄茂林等地北飛往苗栗、新竹一帶繁殖後代，過境棲息雲林縣林內鄉，飛越國道3號高速公路觸口路段，蝶舞天空奇景讓當地被喻為「蝶河隘口」。

陳瑞祥指出，今年3月中旬以來連日天晴，紫斑蝶先頭部隊現蹤，單日雖曾超過5000隻，但是經過清明時節，至今蝶量累積不到10萬隻，比起前兩年都有破30萬隻要少很多。

嬌客紫斑蝶要飛的基本條件，翅膀烘乾，海拔500公尺，可見太陽，氣溫攝氏20度以上，吹南風，吹西風就折返，賞蝶人群喧嘩及天敵白頭翁攻擊，都是影響紫斑蝶現身的因素。

設在雲林農田水利會觸口管理室的紫斑蝶觀測站，背後是林內坪頂山區，陳瑞祥表示，遷徙期會到4月底，但是要看當時天候狀況。（編輯：陳怡璇/張銘坤）

紫斑蝶清明節農田水利會

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