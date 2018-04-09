好殘忍！海鳥遭惡意攻擊 「腦袋插吹箭」讓人不捨

2018-04-09 12:43 聯合新聞網 綜合報導



日本宮城縣石卷市傳出惡意攻擊動物事件，有居民在河邊發現一隻「頭上插箭」的紅嘴鷗，雖然看起來活動正常且精力十足，但受傷的樣子讓旁人看了十分不忍，趕緊通報警方救助。由於捕捉可能造成傷勢加重，且該紅嘴鷗目視仍相當健康，故將持續觀察再決定救援方案，同時縣警也帶回一名涉嫌攻擊紅嘴鷗的男性。

日本宮城縣發現紅嘴鷗遭惡意攻擊。 圖擷自朝日新聞 分享 facebook

綜合日媒報導，3月28日日本宮城縣石卷市的居民在重要文化財「石井閘門」運河旁發現一隻「頭部被箭射穿」的鳥兒，緊急通報縣警處理。據觀察，該鳥為沿海港口、湖泊常見候鳥，名為紅嘴鷗（俗稱水鴿子），刺入其頭部的箭身約10公分長，以硬紙捲成筒狀，前端以膠帶綑綁補強，從鳥左眼後方斜斜向下刺入，發現現場還有數隻同型的吹箭散落在地。

住在附近的小學生難過的說：「感覺好痛，好可憐」，同在河邊活動的民眾也表示，平時有數十隻鳥在水邊休息，由於有人餵食，所以不會警戒人類靠近，怎麼會做出這麼惡劣的事。

有居民指稱，冬天過後，常在河邊看到一名男子使用吹箭，還會教附近小孩如何使用吹箭，讓他十分憂心。警方隨後循線逮捕一名涉嫌違反鳥獸保護法的70歲男子，並於其住處搜出吹箭。嫌犯的鄰居則向日媒表示，近一年來，常有和紅嘴鷗頭上類似的吹箭飛過來。

警方於河邊發現類似吹箭。 圖擷自朝日新聞 分享 facebook

受害的紅嘴鷗雖然頭部中箭，但專家評估並無虛弱跡象，飲食、飛行移動都相當正常，活動力也很強，因擔心補捉時反而會使傷口加深，故暫以從旁觀察情況再決定後續應對。獸醫師吉住則警告，如果箭頭因活動而移位，紅嘴鷗可能會有生命危險。