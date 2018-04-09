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養蜂真的能夠保育蜜蜂嗎？養蜂的誤解與挑戰

2018-04-09 10:53聯合新聞網 鳴人堂

少用化學農藥，多種蜜源植物，提供蜜蜂友善的生存環境。 圖／作者自攝
少用化學農藥，多種蜜源植物，提供蜜蜂友善的生存環境。 圖／作者自攝
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