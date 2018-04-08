黃喉貂危機…不覓野食愛廚餘

2018-04-08 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加遊客中心附近，驚見保育類動物黃喉貂翻找廚餘。 圖／蘇家弘提供 分享 facebook

荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，清明連假在玉山國家公園塔塔加遊客中心附近，發現多隻保育類動物黃喉貂在翻找廚餘覓食，憂心黃喉貂一旦習慣找廚餘，可能喪失野外覓食能力。

特有生物研究保護中心說，黃喉貂翻找廚餘的主要原因是廚餘容易取得，並非食物不足；但野生動物器官構造和人類不同，泡麵渣、麵包、肉類及果皮等垃圾廚餘，或油膩、高鹽、高糖等食物，對牠們健康危害大。

特生中心指出，雖然黃喉貂外表可愛，但牠們不是寵物，是凶猛的野生肉食動物，民眾若遇見，千萬不要餵食。

林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加遊客中心附近，驚見保育類動物黃喉貂翻找廚餘。 圖／蘇家弘提供 分享 facebook

黃喉貂屬二級保育動物，最大特徵是胸前有黃色皮毛，像披著金黃色圍巾，尾巴長，行蹤飄忽，主要分布在二千公尺山區，肉食為主，群體會追捕山羌，又名「羌仔虎」。生態保育學者姜博仁教授二○一四年曾以紅外線監測兩族群約六至八隻，保育有成，近年數量增多。

黃猴貂常在塔塔加現蹤，吸引遊客及生態攝影者拍攝，雄成貂平均重二點五至五點七 公斤，身長五十至七十二公分；雌貂重一點六至三點八公斤，身長五十至六十二公分。

蘇家弘指出，黃喉貂警覺性高，不會在人多的地方，連國家公園巡查員也僅能驚鴻一瞥，記錄的資料不多；近年保育有成，黃喉貂習慣到人類丟棄廚餘地方覓食，導致牠們越來越不怕人類，甚至主動接近。

玉山國家公園管理處表示，塔塔加與瓦拉米步道近幾年目擊黃喉貂機會越來越高，廚餘垃圾餵食與野生動物衝突、人畜共同傳染病等問題可能因遊客增多而變得嚴重，呼籲遊客勿棄置廚餘影響生態，發現餵食野生動物也將依違反國家公園法處三千元罰鍰。