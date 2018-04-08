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工業區開發 北彰化候鳥變少了

2018-04-08 23:37聯合報 記者凌筠婷／彰化報導

大杓鷸本來每年會有上千隻現身彰化，目前僅剩600到800隻。 圖／鐘上瑋提供
大杓鷸本來每年會有上千隻現身彰化，目前僅剩600到800隻。 圖／鐘上瑋提供
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目前正值候鳥交錯季節，夏候鳥到達台灣、冬候鳥正要離開，但鳥友表示，以往有不少候鳥在彰化線西、伸港等處覓食，近年因彰濱工業區開發等人為影響，大杓鷸等候鳥已南移至芳苑沿海覓食棲息，北彰化很難看到牠們蹤跡。

鳥友指出，彰化海岸曾是台灣大杓鷸數量最多地區，最多時有3千隻在彰濱工業區以北的線西和伸港大肚溪口一帶棲息覓食；但隨著河口淤積嚴重、風力發電機組開發，加上西濱快速道路開發、彰濱工業區開發等人為干擾，大杓鷸數量逐年遞減，目前每年只剩下600到800隻，已屬台灣「接近受威脅」鳥種，列入第3級保育類保護。

彰化縣野鳥學會「2016大肚溪口鳥類棲地監測及彰化縣沿海重要保育鳥種調查計畫成果報告」指出，濁水溪出海口北岸濕地是穩定的保育鳥類度冬地點，然而濁水溪出海口同樣面臨嚴重的人為開發與破壞，嚴重影響此區生態。

另外，4月中旬到9月是2級保育鳥類小燕鷗待在台灣的時期，彰化沿海魚塭仍有牠們的蹤影，生態老師謝文猷表示，現在這個季節正值夏候鳥抵達、冬候鳥離開的交錯時期，適合欣賞候鳥，小燕鷗、燕鴴應已抵達彰化沿海。

生態專家呼籲賞鳥、拍鳥民眾，退潮時可到潮間帶尋找候鳥，漲潮時牠們可能出現在魚塭堤岸上休息，不要闖入棲地，以免誤傷鳥巢。

濕地賞鳥

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