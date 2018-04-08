數量增加 台灣獼猴最快年中從保育類降為一般類

2018-04-08 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



各地猴害攻擊消息不斷，不只大鬧捷運、攻擊學生、機車族，其中又以農民受害最慘。農委會林務局日前召開「野生動物評估分類作業要點專家會議」，會中專家學者同具共識認為，隨著保育觀念提高、獵捕行為減少，台灣獼猴族群數量穩定也稍有增加的情況之下，建議可以把牠們從保育類名單改到一般類。林務局指出，最快今年6月召開野生動物諮詢委員會後能確認。

獼猴雖是保育類動物，不過，近年來人猴衝突越演越烈，不只有獼猴跳到遊客身上，導致遊客跌倒骨折，還有獼猴闖進學生宿舍、徘徊民宅，搶奪人的食物，甚至居民害怕獼猴騷擾，只能緊閉門窗，生活受到困擾，不只如此，還曾有獼猴闖高鐵臥軌，大鬧捷運站案例，今年1月開始，高雄市政府立法禁止餵食野生獼猴，違者最高罰到1萬元。

種種人猴紛擾，讓獼猴從保育類改為一般類的聲浪與討論再起。農委會林務局日前召開「野生動物評估分類作業要點專家會議」，會中專家學者認為，目前獼猴的族群數量沒有明顯減少，且有增加趨勢，獼猴棲地也未受威脅，另外，隨著國人保育觀念提高，獵捕獼猴行為減少，因此建議可將獼猴從保育類改至一般類。

東海大學生命科學系特聘教授林良恭表示，2000年時有針對獼猴做過簡略調查，當時依照獼猴群體一群約20隻估算全台約有20萬隻獼猴，在棲地未變少，國家公園、自然保護區增加，以及族群未受特別威脅的情況，這20年來，獼猴數量增加，現在至少約25萬至30萬隻左右。此外，林良恭研究團隊也發現，部分地區母獼猴生育年齡提早，過往約5至6歲左右才生育，現在提早到3歲就可生育，分析可能是人類餵食或掠食人類種植的水果作物，營養變好的原因。

林務局保育組組長夏榮生指出，野生動物評估分類作業要點專家學者會議，根據野生族群分布狀況、成年個體、族群數量、族群趨勢、是否有獵捕壓力等等相關指標綜合評分，會議中台灣獼猴的保育評析分數經評估後位於一般類，但還要送諮詢委員會經討論後才能確認。除了獼猴之外，也有其他物種，會共同討論。

根據現行野生動物保育法規定，騷擾、虐待保育類野生動物者，處1年以下有期徒刑，最高可處30萬元以下罰金，致野生動物死亡者，處2年以下有期徒 刑，最高可處50萬元以下罰金，另外，獵捕、宰殺保育類野生動物者，最高可處5年以下有期徒刑、100萬元以下罰金。

林良恭表示，獼猴若降為一般類，將不再受野保法規範，不過，這不代表就可以隨意獵殺或者飼養，還是會受到動物保育法、國家公園、保護區等等的規範。此外，林良恭研究團隊於訪查時候也發現，即使農作物受害，依照野保法可以立即性獵殺獼猴，但是農民通常也不喜歡殺猴，未來不至於有降為一般類，就會導致獼猴被嚴重獵殺的憂慮。