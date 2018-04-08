花蓮人最愛養貓南投最愛養狗 台東愛狗也愛貓

2018-04-08 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



根據行政院農委會動物保護資訊網委託全國各地獸醫院，彙整全台各縣市犬、貓在養數量，全台養狗最多的是高雄市25萬8013隻、養貓最多的是新北市14萬6574隻；不過，若以人口比例換算，全台最愛養狗前三名縣市分別是苗栗縣、南投縣、台東縣，比例為平均每6.6人、7.15人、7.5人養一隻狗；全台最愛養貓前三名縣市分別是花蓮縣、苗栗縣及台東縣，比例為平均每18.6人、19.9人、20.1人養一隻貓。

農委會動物保護資訊網公告的「全台各縣市犬貓統計數量」只統計台灣各縣市，並不計離島澎湖、金門、馬祖（連江）3縣，由各地獸醫根據飼主抱家中貓狗就醫的病歷資料，當作統計的參考數據，其中有寵物狗也有工作狗，但整體數字並不含流浪貓狗。

依農委會動物保護資訊網公告的「全台各縣市犬貓統計數量」顯示，全台養狗數量最多的前三名分別是高市25萬8013 隻、新竹市24萬4290隻、桃園市17萬4894隻，但因高雄市人口277萬5935人、新北市人口398萬6382人及桃園市人口219萬6349人，換算人口比例平均每10.7人、16.3人、12.5人養一隻狗。

至於養貓最多的前三名縣市分別為新北市14萬6574隻、台中市8萬8819、台北市8萬5895，但新北市人口398萬6382人、台中市人口279萬2164人、台北市人口268萬3257，換算人口比例平均每27.1人、31.4人、31.2人養一隻貓。

至於苗栗縣人口55萬3807人，養犬數8萬3118隻、南投縣人口50萬0103人，養犬數6萬9851隻、台東縣21萬9436人，養犬數2萬8988隻，比均每6.6人、7.15人、7.5人養一隻狗，苗栗、南投、台東堪稱全台最愛養狗前三名縣市。

另，花蓮縣人口32萬8853人，養貓數1萬7609隻、苗栗縣55萬3807人，養貓數1萬4552隻、台東縣21萬9436人，養貓數1萬0891隻，比均每18.6人、19.9人、20.1人養一隻貓。