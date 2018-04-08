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候鳥到台灣 遠看覓食勿近巢

2018-04-08 17:30聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

又進入候鳥北返季節，彰化縣沿海每年都是候鳥中繼站，不少候鳥在彰化沿海繁殖覓食，過去線西、伸港沿海都會有許多候鳥棲息，彰化縣野鳥學會理事長陳德治表示，近年因為彰濱工業區人為開發影響侯鳥棲地，部分候鳥如大杓鷸已經往南移至芳苑沿海覓食棲息，北彰化已經很難看到牠們的蹤跡。 四月中到九月則是二級保育鳥類小燕鷗待在台灣的時期，喜歡賞鳥的民眾可以到彰化沿海魚塭尋找牠們的蹤影，「現在他們剛換上夏羽，顏色比較繽紛漂亮，很好看喔」，但生態專家建議，因小燕鷗、燕鴴的巢都築在地上，希望民眾想要賞鳥，到魚塭欣賞牠們覓食就好，不要輕易闖入牠們的棲地，以免誤傷鳥巢。

根據彰化縣野鳥學會製作的「2016大肚溪口鳥類棲地監測及彰化縣沿海重要保育鳥種調查計畫成果報告」中指出，濁水溪出海口北岸濕地是穩定的保育鳥類大杓鷸及黑嘴鷗度冬族群，然而濁水溪出海口同樣面臨嚴重的人為開發與破壞，對於此區生態產生嚴重的影響。 愛鳥人士指出，彰化海岸曾是台灣大杓鷸數量最多的地區，84年之前有3000隻在彰濱工業區以北的線西和伸港大肚溪口一帶棲息覓食，隨著大肚溪口環境品質的惡化，例如河口淤積嚴重泥灘覓食地劣化、風力發電機組開發、西濱快速道路開發等干擾，大杓鷸數量逐年遞減，只剩下600到800隻。

生態老師謝文猷表示，現在這個季節小燕鷗、燕鴴已經到達台灣繁殖，由於牠們需要礫石地，因此並未南移到南彰化，仍留在彰濱工業區未建廠的空曠地區，再飛到附近的魚塭覓食，「有些人為了就近拍到小燕鷗，直接闖進牠們的棲地，殊不知牠們的巢都直接築在地上，一腳踩碎小燕鷗蛋」，為了保護這些候鳥，謝文猷呼籲想要賞鳥、拍鳥的民眾，愛護候鳥棲地，到牠們的覓食區域觀賞牠們就好。

四月進入小燕鷗繁殖期，在彰濱工業區附近魚塭可以找到牠們的身影。圖／謝文猷提供
四月進入小燕鷗繁殖期，在彰濱工業區附近魚塭可以找到牠們的身影。圖／謝文猷提供
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燕鴴和小燕鷗的巢都築在地上，若擅自闖入可能不慎破壞鳥巢。圖／謝文猷提供
燕鴴和小燕鷗的巢都築在地上，若擅自闖入可能不慎破壞鳥巢。圖／謝文猷提供
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大杓鷸本來在彰化線西、伸港附近濕地棲息，但因人為開發影響，已經南移至芳苑。圖／鐘...
大杓鷸本來在彰化線西、伸港附近濕地棲息，但因人為開發影響，已經南移至芳苑。圖／鐘上瑋提供
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