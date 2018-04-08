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遊客玉山丟廚餘 專家憂黃喉貂喪失覓食能力

2018-04-08 11:22聯合報 記者魯永明╱即時報導

荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，清明連假上玉山國家公園，在塔塔加遊客中心附近，驚見多隻二級保育類動物黃喉貂，萌樣可愛吸睛，卻在遊客聚集地方翻找廚餘，讓他很錯愕，拍照錄影覓食情形，憂心一旦黃喉貂習慣翻找廚餘，可能喪失野外覓食能力。

登山遊客發現黃喉貂吃廚餘，讓人傻眼，蘇家弘說，應加強尊敬山林維護生態觀念；玉山國家公園管理處呼籲遊客勿棄置廚餘影響生態，若隨意餵食野生動物，將依違反「國家公園法」開罰3000元罰鍰。

黃喉貂最大特徵是胸前有黃色皮毛，像披金黃色圍巾，尾巴長，行蹤飄忽不定，主要分布2000公尺山區，非瀕危動物，肉食為主，2104年曾由生態保育學者姜博仁教授以紅外線監測兩族群約6至8隻，近年數量有增多趨勢。

蘇家弘指出，先前關於黃喉貂紀錄資料不多，因其警覺性高，連國家公園巡查員往往僅能驚鴻一瞥其身影，近年因保育有成，黃喉貂習慣到人類丟棄廚餘地方覓食，導致牠們越來越不害怕人類，甚至主動接近。

黃喉貂是二級保育動物，群體會追捕山羌，又名「羌仔虎」，玉山國家公園保育有成黃猴貂常在塔塔加現蹤，吸引遊客及生態攝影者拍攝， 雄成貂平均重2.5至 5.7 公斤 ，平均身長50至 72 公分；雌貂重1.6至 3.8公斤，身長50至62 公分。

特生中心說，黃喉貂會翻找廚餘，主要原因在容易取得，非食物不足，但野生動物器官構造和人類不同，泡麵渣、麵包、肉類、果皮等垃圾食物廚餘，油膩高鹽高糖，對牠們健康危害大，雖黃喉貂外表看似嬌小可愛，事實上卻是兇猛野生肉食動物，若遇見千萬不要餵食，牠們不是寵物。

荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加遊客中...
荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加遊客中心附近，驚見二級保育類動物黃喉貂，萌樣可愛吸睛，卻在遊客聚集地方翻找廚餘，讓他很錯愕。圖／蘇家弘提供
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荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加遊客中...
荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加遊客中心附近，驚見二級保育類動物黃喉貂，萌樣可愛吸睛，卻在遊客聚集地方翻找廚餘，讓他很錯愕。圖／蘇家弘提供
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荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加遊客中...
荒野保護協會嘉義分會解說員兼林務局國家森林志工蘇家弘，在玉山國家公園塔塔加遊客中心附近，驚見二級保育類動物黃喉貂，萌樣可愛吸睛，卻在遊客聚集地方翻找廚餘，讓他很錯愕。圖／蘇家弘提供
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玉山國家公園廚餘
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