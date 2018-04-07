綠蠵龜擱淺新竹海岸 海巡署救援

2018-04-07 07:57 中央社 新竹縣6日電



新竹縣新月沙灣5日晚間有民眾發現一隻海龜擱淺，海巡人員獲報到場救援，經確認為保育類綠蠵龜，6日已轉由海洋大學安置，治療後將評估是否野放。（海巡署第八岸巡總隊提供） 分享 facebook 新竹縣新月沙灣5日晚間被民眾發現有一隻海龜擱淺岸際，海巡人員獲報到場救援，確認為保育類綠蠵龜，今天已由海洋大學研究人員帶回安置，待送醫治療後，再評估是否野放。

海巡署第八海岸巡防總隊行政官黃煒鋒受訪表示，5日晚間接獲民眾報案，立刻聯繫海洋大學研究人員及新竹縣農業處森林保育科協助處理。

黃煒鋒說，海龜身長約60公分，被發現時生命跡象良好，現場拍攝照片記錄後，先帶回新竹安檢所過夜，將牠暫置在水槽中，並適度給予海水保濕。

新竹縣政府農業處技士范仁耀受訪表示，他接手相關業務已20餘年，這是第一次獲報有綠蠵龜擱淺，經初步檢視，發現海龜的四肢有輕微外傷，今天上午已由海洋大學研究人員帶回處置。

海洋大學海洋生物研究所海洋生態暨保育研究室助理謝文宜受訪表示，目前先將綠蠵龜暫置在工作站收容，下週一會帶往台大獸醫院做相關檢查；由於綠蠵龜已離開海洋一段時間，目前先給予適度海水保濕，避免讓牠受到過多壓力。

至於為何綠蠵龜會擱淺，謝文宜指出，最常發生的時間是在季節交替時，可能因為生病而體力下降，加上海象較差，無力游回海中，遭浪打上岸；另外常見原因是被廢棄漁網卡住，或被漁民在作業時的漁網不慎打撈。

謝文宜表示，許多漁民撈到海龜後會選擇直接野放，又或擔心觸法而隨意丟棄，提醒漁民們若在作業過程中發現有海龜被混獲時，恐於拉網時已造成海龜嗆水，若立即野放可能會造成海龜溺斃，應主動通報相關單位協助救援，不必擔心觸法，呼籲大家一同愛護海洋生物。