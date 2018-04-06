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綠蠵龜擱淺新月沙灣 背上有漆四肢有傷

2018-04-06 15:08聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹縣陳姓民眾在5日晚間發現新月沙灣上有綠蠵龜擱淺，並先為牠「保濕」維持生命跡象，同時通報行政院海岸巡防署北部地區巡防局第八海岸巡防總隊。新竹縣政府農業處技士范仁耀表示，綠蠵龜背上帶有些許漆，推測此隻綠蠵龜應曾上岸過。

「綠蠵龜擱淺很罕見」，范仁耀表示，他說他接手相關業務已20餘年，首次獲報有綠蠵龜擱淺。當時接獲消息，也先將照片傳至海洋大學海洋生物研究所海洋生態暨保育研究室，確認為該擱淺海龜為保育類綠蠵龜，

范仁耀說，海巡人員也在當晚先將海龜移往設備較佳的新竹安檢所初步安置，此綠蠵龜4肢有受到輕微擦傷，今天也由海洋大學海洋生物研究所海洋生態暨保育研究室助理謝文宜等人，將綠蠵龜帶回安置。

謝文宜表示，綠蠵龜已離開海水一陣子，會先用海水保濕。初步判斷綠蠵龜健康還可以，先為牠包紮外傷並進收容所，預計等台大獸醫院營業後帶去檢查。

謝文宜說，綠蠵龜擱淺原因，有可能是因被漁網捕捉，或是卡住，導致沒有力氣游回海洋，另一個原因也可能是季節交替時，海象較差、綠蠵龜可能也因此生病，無力游回。

謝文宜也指出，過去漁民撈到海龜、綠蠵龜，可能擔心觸法而亂放，導致相關單位接獲通報時，海龜已傷亡，不過如今相關法規已改，漁民主動通報有「混穫」狀況，在捕魚時意外撈到海龜，主動通報相關單位，不會因此觸法，鼓勵大眾共同愛護海洋生物。

海巡署北巡局第八海岸巡防總隊勤務管制中心指出，5日晚間近7點時，接獲民眾通報，發現有海龜擱淺，派遣巡邏組1車3人攜帶救援及蒐證器材前往新月沙灣，也協助海龜移往設備較佳的新竹安檢所初步安置。

新月沙灣上有綠蠵龜擱淺，四肢有受到輕傷。圖／第八海岸巡防總隊提供
新月沙灣上有綠蠵龜擱淺，四肢有受到輕傷。圖／第八海岸巡防總隊提供
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新月沙灣上有綠蠵龜擱淺。圖／第八海岸巡防總隊提供
新月沙灣上有綠蠵龜擱淺。圖／第八海岸巡防總隊提供
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海巡署北巡局第八海岸巡防總隊勤務管制中心指出，5日晚間近7點時，接獲民眾通報，發...
海巡署北巡局第八海岸巡防總隊勤務管制中心指出，5日晚間近7點時，接獲民眾通報，發現有綠蠵龜擱淺。圖／第八海岸巡防總隊提供
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新月沙灣上有綠蠵龜擱淺，四肢有受到輕傷。圖／第八海岸巡防總隊提供
新月沙灣上有綠蠵龜擱淺，四肢有受到輕傷。圖／第八海岸巡防總隊提供
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綠蠵龜海龜海巡署
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