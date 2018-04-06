火金姑來了！東勢林場2、30萬隻螢火蟲飛舞

2018-04-06 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



中台灣的賞螢活動4月陸續展開，台中市四方林咖啡莊園可品咖啡兼賞螢，東勢林場預計中旬大爆發。

東勢林場螢火蟲季，賞螢地點主要集中在生態池及舊螢火蟲館一帶，預計4月中旬會大爆發，數量可達2、30萬隻，彷彿銀河星海般閃爍，相當壯觀。

東勢林場配合賞螢季節，每晚7點及8點各安排一場賞螢導覽解說，由林場解說員帶領遊客前往螢火蟲的棲息地賞螢。