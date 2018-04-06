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火金姑來了！東勢林場2、30萬隻螢火蟲飛舞

2018-04-06 08:01聯合報 記者余采瀅╱即時報導

中台灣的賞螢活動4月陸續展開，台中市四方林咖啡莊園可品咖啡兼賞螢，東勢林場預計中旬大爆發。

東勢林場螢火蟲季，賞螢地點主要集中在生態池及舊螢火蟲館一帶，預計4月中旬會大爆發，數量可達2、30萬隻，彷彿銀河星海般閃爍，相當壯觀。

東勢林場配合賞螢季節，每晚7點及8點各安排一場賞螢導覽解說，由林場解說員帶領遊客前往螢火蟲的棲息地賞螢。

台中市農會輔導的四角林咖啡莊園，4月14日至5月13日舉辦「喝咖啡、賞螢趣」活動。

中台灣何處尋螢蹤。
中台灣何處尋螢蹤。
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東勢林場螢火蟲季，賞螢地點主要集中在生態池及舊螢火蟲館一帶，預計4月中旬會大爆發...
東勢林場螢火蟲季，賞螢地點主要集中在生態池及舊螢火蟲館一帶，預計4月中旬會大爆發，螢火蟲數量可達2、30萬隻。圖／東勢林場提供
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賞螢咖啡東勢林場
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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