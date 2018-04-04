逾萬人湧入台北市立動物園 看貓熊午後恐拿不到票

2018-04-04 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



沙漠動物區鄰近兒童動物區，民眾一樣可近距離看到動物。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 連續假期首日為兒童節，全台天氣舒適，不少家庭帶著小孩到戶外踏青，根據台北市立動物園統計，今上午截至11點為止，入園人次已突破1萬2000人，動物園發言人曹先紹表示，今日有可能突破2萬甚至3萬，為平時入園人潮的兩倍。

曹先紹表示，今年兒童月，持有兒童護照的12歲以下兒童可免費遊園，同行的1位大人也同享優惠，加上今日天氣舒適、溫度適中，優惠加上天氣好，才會讓入園人次暴增。

動物園熱門動物貓熊展區，每日約發放1萬2900張參觀券，連續假期人潮多，預計中午以前就會發放完畢，晚到的民眾可能看不到貓熊。曹先紹表示，若想看到貓熊的民眾，建議可在早上11點左右就到動物園，因為人潮眾多，午後才到動物園恐拿不到參觀券。

連續假期才剛開始，動物園即湧入大量人潮，曹先紹說，未來幾天若天氣狀況依舊良好，動物園人潮可望突破3萬入園人次。

家中有小小孩需推娃娃車或需坐輪椅的長者，行動較為不便，曹先紹建議，若這類民眾想參觀大範圍的動物園，可以排遊園車搭乘，遊園車將先到鳥園、再晃到非洲區，參觀路線都是單向，最後就是到出入口， 逛起動物園更為省力。