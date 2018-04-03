4隻流血大象在公路上亂晃！西班牙車禍大象枉死
西班牙東南部波索卡尼亞達小鎮2日下午發生一場車禍，五隻大象逃出撞爛的車後，導致公路一度封鎖。
當地警方表示，一隻大象重傷身亡，另外兩隻則受傷，這兩隻大象後被起重機吊走。
卡車駕駛則毫髮無傷，據信該車屬於馬戲團。
負責西班牙道路交通作業的政府部門指揮官塞拉諾（Gregorio Serrano）在社群媒體上貼出一段撤離大象的影片。
莫夕亞區的城市阿爾瓦塞特警察公布照片，可看到車禍發生後，三隻大象在車道上到處亂晃。
塞拉諾表示，當局仍在調查車禍肇因。
波索卡尼亞達當局2日傍晚貼出影片，四隻倖存大象在一個大院子裡，並表示大象被運往他處前，當局會妥善照顧牠們。
Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm— Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2018年4月2日
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