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4隻流血大象在公路上亂晃！西班牙車禍大象枉死

2018-04-03 08:30聯合報 記者郭宣含╱即時報導

馬戲團大象在車禍發生後，在公路上四處亂晃。Gregorio Serrano推特
馬戲團大象在車禍發生後，在公路上四處亂晃。Gregorio Serrano推特
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西班牙東南部波索卡尼亞達小鎮2日下午發生一場車禍，五隻大象逃出撞爛的車後，導致公路一度封鎖。

當地警方表示，一隻大象重傷身亡，另外兩隻則受傷，這兩隻大象後被起重機吊走。

卡車駕駛則毫髮無傷，據信該車屬於馬戲團。

負責西班牙道路交通作業的政府部門指揮官塞拉諾（Gregorio Serrano）在社群媒體上貼出一段撤離大象的影片。

莫夕亞區的城市阿爾瓦塞特警察公布照片，可看到車禍發生後，三隻大象在車道上到處亂晃。

塞拉諾表示，當局仍在調查車禍肇因。

波索卡尼亞達當局2日傍晚貼出影片，四隻倖存大象在一個大院子裡，並表示大象被運往他處前，當局會妥善照顧牠們。

西班牙公路2日發生車禍，當局將受傷大象吊起來送往他處。Gregorio Serr...
西班牙公路2日發生車禍，當局將受傷大象吊起來送往他處。Gregorio Serrano推特
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大象發生車禍後，被送往他處由當局安置照顧。Ayto Pozo Cañada推特
大象發生車禍後，被送往他處由當局安置照顧。Ayto Pozo Cañada推特
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車禍西班牙警察
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