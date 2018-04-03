4隻流血大象在公路上亂晃！西班牙車禍大象枉死

2018-04-03 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



馬戲團大象在車禍發生後，在公路上四處亂晃。Gregorio Serrano推特 分享 facebook 西班牙東南部波索卡尼亞達小鎮2日下午發生一場車禍，五隻大象逃出撞爛的車後，導致公路一度封鎖。

當地警方表示，一隻大象重傷身亡，另外兩隻則受傷，這兩隻大象後被起重機吊走。

卡車駕駛則毫髮無傷，據信該車屬於馬戲團。

負責西班牙道路交通作業的政府部門指揮官塞拉諾（Gregorio Serrano）在社群媒體上貼出一段撤離大象的影片。

莫夕亞區的城市阿爾瓦塞特警察公布照片，可看到車禍發生後，三隻大象在車道上到處亂晃。

塞拉諾表示，當局仍在調查車禍肇因。

波索卡尼亞達當局2日傍晚貼出影片，四隻倖存大象在一個大院子裡，並表示大象被運往他處前，當局會妥善照顧牠們。 西班牙公路2日發生車禍，當局將受傷大象吊起來送往他處。Gregorio Serrano推特 分享 facebook 大象發生車禍後，被送往他處由當局安置照顧。Ayto Pozo Cañada推特 分享 facebook