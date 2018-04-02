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花招過頭了！國防部令 招募嚴禁上街宣傳或網路扮輕佻

護送黑猩猩孤兒爆紅 暖男飛行員有話說

2018-04-02 12:53中央社 紐約1日綜合外電報導

一隻失去父母的黑猩猩寶寶在救援飛行員懷中依偎的感人影片，引發網路瘋傳，不過這名飛行員說，希望大家不要忘了這個小傢伙和其他有類似遭遇的黑猩猩持續蒙受的苦難。

「哈芬登郵報」（HuffPost）網站報導，為剛果民主共和國維龍加國家公園（Virunga National Park）服務的比利時飛行員卡艾瑞（Anthony Caere），將失去父母的黑猩猩穆沙（Mussa）護送到靈長類復健中心影片在3月初瘋傳，融化一大票網友。

卡艾瑞在臉書上寫道：「寶寶需要愛的抱抱，而不是在有壓力的飛行中關在籠子裡。」

穆沙的家人被盜獵者殺害，一名男子從野外帶走穆沙後被查獲沒收。成年黑猩猩被殺後時常成為盤中飧，牠們年幼的後代則被當寵物賣掉。

卡艾瑞在3月30日播出的訪問中告訴美國公共電視網（PBS），儘管他與這隻孤兒黑猩猩度過這段特別的時光，他寧願這一切從未發生。

卡艾瑞3月31日在臉書上說，他的「兒子」狀況很好，還說「我祝你有個快樂生活，可愛的小傢伙！」同時附上穆沙吃東西的照片。網友留言愛心滿天飛，有人謝謝他更新消息。

這個故事或許有個完美結局，但卡艾瑞希望大家不要忘了穆沙原本可以過得更好。他告訴PBS：「我希望大家不要只說，好，這是一部可愛的電影，就這樣，大家應該思考的是，這個小黑猩猩應該跟牠媽媽在一起，而不是在我的大腿上。」

一隻失去父母的黑猩猩寶寶在救援飛行員懷中依偎的感人影片，引發網路瘋傳，不過片中的...
一隻失去父母的黑猩猩寶寶在救援飛行員懷中依偎的感人影片，引發網路瘋傳，不過片中的飛行員卡艾瑞說，希望大家不要忘了這個小傢伙和其他有類似遭遇的黑猩猩持續蒙受的苦難。圖擷自Facebook影片
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