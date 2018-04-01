狗狗沒食慾+口臭 原來多年未洗牙

2018-04-01 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北報導



家中紅貴賓食慾不振、流臭口水，檢查才發現飼主沒有習慣幫寵物刷牙，導致愛犬牙齦發炎。 圖／新北市動保處提供 分享 facebook

「救救我家寶貝」80歲盧姓阿嬤飼養紅貴賓犬「錢錢」多年，最近「錢錢」突然食慾變差、流口水又超臭，阿嬷擔心到吃不下睡不著，急得向新北市動保處求救，動保處獸醫檢查後，才發現「錢錢」多年未洗牙、牙齦發炎，疼痛影響食慾，清潔治療後改善，阿嬷才破涕為笑。

動保處轉述，盧姓阿嬤把「錢錢」當孫子一樣疼愛及照顧，平常除了餵飼料，也會給牠吃人的食物，卻沒有定期為愛犬洗牙，造成錢錢口中食物殘渣累積，導致牙結石、牙齦發炎，就連最愛的雞肉乾都吃不下，阿嬤擔心到吃不下睡不著，血壓還飆高。

動保處獸醫幫「錢錢」檢查並洗牙治療後，盧姓阿嬤抱著愛犬開心回家，也馬上買好寵物牙刷及牙膏，準備每天幫「錢錢」刷牙，也買潔牙骨幫助「錢錢」維持口腔清潔，「雖然我已經很老了，但還是希望和牠比賽誰比較長壽！」

動保處表示，現代人愛養寵物，但多數飼主沒習慣幫寵物刷牙及清潔口腔，導致寵物有口腔問題，建議飼主除要幫寵物刷牙，也可搭配潔牙骨或潔牙處方飼料，若寵物有口臭、流口水，代表可能有牙結石、牙齦發炎或牙周病，應盡快請獸醫洗牙。

「刷牙最少每周一次」動保處長陳淵泉強調，沒刷牙是常是毛孩子生病原因，飼主最好每天都要幫寵物刷一次牙，若因繁忙無法做到，最少每周至少刷牙一次，確保毛小孩健康。