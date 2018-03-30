領養動物應管制追蹤 提點子逾萬人附議

2018-03-30 14:09 中央社 台北30日電



日前發生有人疑似透過動物收容所領養犬隻後，屠殺後販售。民眾在國發會提點子提案，建議各縣市收容所，應對動物領養人做數量管控與後續追蹤，不但成案且超過萬人附議。

民眾在國發會提點子提案，建議各縣市收容所，應對動物領養人做數量管控與後續追蹤，不但成案且超過萬人附議。 本報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

有提案人在國家發展委員會公共政策網路參與平台的「提點子」提案，建議「各縣市收容所應對動物領養人做領養動物之數量管控與後續追蹤」，在3月23日檢核通過後，在29日通過5000人附議門檻，截至目前，超過1萬人附議，顯示對議題的關注。

提案者解釋，今年2月發生疑似為狗肉攤販的民眾，在2個多星期，分別從新竹與苗栗的收容所領養6隻、8隻的犬隻，可能全部都被屠殺後販售。

提案者質疑，為何一個人可在短短幾天內到三個不同的收容所，領養出10多隻狗；且是在南寮收容所領養6隻後，因為還要領養而被拒，再轉而前往另外兩間收容所再領養8隻。

提案者強調，難道全國的收容所沒有即時連線與通報，及防止短時間大量領養的機制。

因此，提案者建議，農業委員會應統一規定，一個戶籍一年內至多可從全國收容所領養2隻動物，如需超額領養，須向收容所申請，收容所報請農委會核准後，才可領養。

提案者認為，全國各縣市收容所應建立全國連線通報系統，以防惡意認養人到其他縣市收容所濫領養動物。

提案者指出，在民眾完成領養動物手續後，動保員應先前往準飼主家中，了解動物未來的飼養環境與飼養計畫，確認沒問題才將動物交給民眾飼養，並強制進行寵物登記。

提案者也建議，民眾領養動物後2年內，收容所每3個月應派動保員或志工前往民眾家中了解動物的飼養狀況，必要時也可給予民眾飼養上的專業建議。