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「管爺不要再受這口鳥氣了」 苦苓：選台北市長吧

紅貴賓爛牙流臭口水 寵物最少一周刷牙1次

2018-03-29 18:21聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

高齡80歲的盧姓阿嬤日前焦急地到新北市動保處求救，原來家中一向健康活潑的紅貴賓犬「錢錢」，變得食慾差、流臭口水，就連最愛的雞肉乾都吃不下，盧阿嬤不僅擔心到吃不下睡不著，血壓還飆高，經動保處獸醫檢查後，發現原來是口腔內牙齦發炎，加上多年未洗牙，牙結石嚴重累積，疼痛感影響食慾。

盧阿嬤非常喜愛小動物，把錢錢當作孫子一樣疼愛，平常除了餵食狗飼料外，也會給牠吃餐桌食物，造成錢錢口中的食物殘渣累積，因為產生牙結石，再加上牙齦發炎，讓牠的食慾下降，所幸經動保處獸醫洗牙後，已恢復健康。盧阿嬤破涕為笑地說，已準備好寵物牙刷及牙膏準備每天幫錢錢刷牙，也會拿潔牙骨當作獎勵零食，以維持口腔清潔，「雖然我已經很老了，但還是希望和牠比賽誰比較長壽！」

「最少一週要1次啊！」新北市動保處長陳淵泉強調，現代飼主都沒有替毛孩子刷牙的習慣，這是常常造成牠們生病的原因之一，其實飼主最好每天都要幫毛孩子刷一次牙，但因為現在飼主常常因為繁忙而忘記，建議最少一星期一定要幫刷牙1次，如此一來，牠們才會健康。

新北市動保處表示，寵物長期被飼養，吃的是飼料或人的食物，無法藉由狩獵時，用生肉、皮骨來清潔牙齒，因此普遍都會發生牙結石、牙周病，多數的飼主也都沒有幫忙刷牙及清潔口腔的觀念，平時應養成刷牙習慣、給予潔牙骨或餵飼潔牙處方飼料，若發現寵物出現口臭流口水等現象，可能已有牙結石產生、牙齦發炎或牙周病，須趕緊尋求獸醫專業醫療麻醉洗牙。

飼主沒養成幫刷牙習慣，紅貴賓一口爛牙。圖／新北市動保處提供
飼主沒養成幫刷牙習慣，紅貴賓一口爛牙。圖／新北市動保處提供
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寵物獸醫

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