動團：健康食品隱藏十萬動物無辜受實驗

2018-03-29 15:52 中央社 台北28日電



台灣動物社會研究會公布合法販售的小綠人健康食品有298個，近7成功效立基於動物實驗，與國際組織要求人體實驗的科學證據背道而馳，讓10萬動物無辜犧牲。食藥署願研議改制可能。

台灣動物社會研究會今天召開「檢視台灣健康食品（小綠人）標章動物實驗的荒謬」記者會。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，國內合計不能宣稱功效的保健食品及可宣稱功效的健康食品，2014年商機達新台幣1149億元，2011年食品所統計，近7成消費者過去一年曾買上述相關產品，而且近5成4的人偏好購買有健康食品認證的小綠人標章產品。

她並說，可宣稱功效的健康食品，衛福部核可的有13種功效，計有第一及第二軌產品，共有357種；第二軌健康食品（僅魚油、紅麴）不需做動物實驗；「第一軌健康食品」共核發345個證號（產品），扣除廢止等，台灣現行合法販售計298個證號（產品）。

她質疑，以上298個第一軌健康食品，近7成的保健功效宣稱只立基於動物實驗結果，只有3成多的產品，其功效宣稱是經由人體試驗來證實；與國際食品法典委員會（CODEX）、歐盟、美國食品保健宣稱（Healthclaims）要求必須依據人體研究的科學證據背道而馳。

她進一步說，1999年推動小綠人標章迄今，背後超過10萬隻無辜動物被犧牲做痛苦的實驗，例如讓白老鼠吃了產品後，讓牠跑步，跑不動時電擊醒來再跑，直到電擊無效死去時記錄下時間，再對比沒吃產品的另一隻的時間長度，以此作為陳述功效的依據。

與會的衛生福利部食藥署副署長林金富說，國內採雙軌制，個別成分及最終產品的實驗可採行動物或人體實驗，例如成分實驗若引用先進國家人體實驗數據，也可納入審核。

但是英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）國際事務總監理李博說，在歐盟所屬的市場，要做保健宣稱，就必須經人體實驗證實，否則不會核可。林金富說，食藥署願意研議改制，但是無法承諾會改成人體實驗。

此外，陳玉敏並質疑，很多實驗室是沒有國內優良實驗室操作（GLP）認證的，實驗品質沒保障；以及健康食品審議小組的委員，也可能其學生是幫送件審查廠商的產品做實驗的一方，利益沒有迴避。

林金富說，實驗室主持人資格有一定要求，農委會也會定期查核；審議委員都會被要求利益迴避。民進黨籍立委林淑芬又質疑，農委會管理動保單位的人力不足，查核不完，此回應推責。台灣動物社會研究會執行長朱增宏呼籲，相關資訊公開不如歐盟完整、明確，根本無從確認有無利益迴避，應充分公開。