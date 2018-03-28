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黑琵全球普查總數不變 台灣年減15.6%

2018-03-28 14:09中央社 台北28日電

中華民國野鳥學會、香港觀鳥會公布，被國際自然保護聯盟（IUCN）列入瀕危物種紅皮書的黑面琵鷺，2018年全球總數跟2017年的3941隻一樣；台灣2195隻、少406隻、減幅15.6%。

中華民國野鳥學會獲得農委會林務局資助，完成以上黑琵的台灣棲地調查，今天會同香港觀鳥會、林務局召開「2018黑面琵鷺全球普查結果」記者會，做以上公布。

香港觀鳥會研究經理余日東說，黑面琵鷺全球調查目前共計9國10個地區、40幾個調查點，座落在東亞、東南亞各國，每年一月全球同步擇日展開調查，2018年總數維持2017年的3941隻。

他指出，但是總數占最多的台灣2018年2195隻，比2017年的2601隻，減少406隻、減幅15.6%；中國大陸今年744隻，上升很多、增加347隻，增幅達87.4%；日本則是每年都很穩定成長，今年508隻，比去年增加75隻、增幅17.3%；香港穩定在300多隻。

余日東表示，就黑琵的保育及調查來說，從1989、1990年起的200隻左右開始，現在全球近4000隻，上升速度很平均，雖然黑面琵鷺在亞洲的保育調查不易，但是就全球來說，是少有的成功例子。

對於今年黑琵狀況是在台灣減少、中國大陸增加、日本穩定成長。

中華民國野鳥學會環境研究部研究員呂翊維說，台灣是黑琵非常重要的棲地，其中台南、高雄、嘉義為熱區，2018年調查結果顯示，台南2018年1265隻，比2017年的1810隻下降545隻、減幅30.1%，是全台數量減少的主要地區。

他說，是否飛到台灣渡冬的黑琵今年也飛到中國大陸沿海省份，這是有可能的，但是還不清楚，可以透過有標腳環的部分，跟其他鳥會聯繫後確認。

他指出，但是其他各縣市都小幅上升，包含高雄、嘉義、雲林、宜蘭等，今年黑琵來台渡冬呈現出「比較擴散、分布比較廣」，就保育上來說，就像雞蛋不要放在同一個籃子的意思一樣，可以分散風險。

余日東補充，沒有辦法用一年的調查，就了解數字變化的原因，但是可以更關注台灣的棲地狀態，是否能更適合黑琵。

呂翊維舉例，2011年也曾有大幅下降狀況發生，但是跟調查變因有關，2012年又數量再創下歷史新高。

對照日本穩定成長，台南市野鳥學會總幹事郭東輝告訴中央社記者，因為日本會增加一些小的棲地；台南有四草、七股兩大濕地，數量沒再增加，可能已達飽和，可再加強管理，例如讓原是鹽田的人工溼地四草作水道引水活化，以便更適合野鳥生活。

香港黑面琵鷺

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