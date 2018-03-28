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胖到沒腰！過年跟著主人亂吃 喵汪星人也暴肥

2018-03-28 14:23聯合晚報 記者鄭國樑張弘昌／桃園報導

春節過後寵物也有肥胖、腸胃問題。 中圓寵物家族／提供
春節過後寵物也有肥胖、腸胃問題。 中圓寵物家族／提供
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不只人過年後因為肥胖求診，貓犬也有類似的情形，只是除了肥胖還有腸胃的問題，圓霖動物醫院中正店院長師林喬文指出，過年期間跟著主人吃一些平常不吃的零食、食物，難免鬧腸胃。

林喬文指出，犬貓寵物的肥胖定義因品種、體型而有不同，基本上如果站立起來要能看見腰身；肋骨、脊椎要能摸得到但是不能太明顯，否則就是太瘦。有的寵物毛多蓬鬆看起來像一顆球，不一定就是過胖，還是要用手碰觸。

「體重20公斤肚皮幾乎貼在地上，主人不覺得胖」，林喬文說，過去就有一隻臘腸狗因為腸胃問題掛病號，明明過胖，主人卻說「很可愛啊，怎麼會是病呢」，其實就是典型的肥胖症，如果不是疾病引起，也不是代謝的問題，大數多都是吃多動少，而且和主人溺愛有關。

所以如果寵物要減肥，主人也要一起配合，因為「（寵物）總不會拿著錢去便利商店買零食吧」。林喬文表示，主人要建立正確的飼養觀念，接受獸醫師的指導，例如讓貓或犬停掉原來的食料，減肥期間提供加速代謝的飼料，效果會不錯。

除了吃減肥飼料還要配合運動，最好先減重看見成果，再安排適量的運動，這樣對關節、心肺功、肝胰腎臟會比較好，不會走不了幾步就喘。有的狗狗社會化不足，出門運動會緊張，可以和貓一樣先在家裡安排運動。

桃園市寵物公會理事長陳秋榮說，以前辦過最胖貓咪比賽，有一家人帶著一隻9.8公斤的肥貓，因為阿嬤溺愛常常餵食這隻貓，覺得貓胖胖的很福氣。活動目的是宣導減肥，當場由獸醫師協助建立正確的飼養觀念。

陳秋榮指出，去年台灣希爾思寵物專業營養品的臉書官網貼出一張胖犬接飛盤的模樣，讓不少人上網留言，有的人說簡直像「小豬」，突顯寵物肥胖問題；另一家寵物飼料公司去年也調查，臺灣的貓犬6成以上有肥胖問題，不容飼主迴避，有這種情形要及早找獸醫師協助。

獸醫師寵物肥胖減肥

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