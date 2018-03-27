黑琵數量普查台灣NO.1 但較去年少了406隻

2018-03-27 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



高雄茄萣濕地黑琵鳥況佳。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook 「香港觀鳥協會」公布2018年全球黑面琵鷺普查結果，今年在台灣觀察到的數量為2195隻，較去年少了406隻，仍占全球總數的55.7%。鳥友觀察，今年黑琵第一批北返期是3月12日，比去年第一批北返期3月18日早了些。

「香港觀鳥協會」25日公布2018年黑面琵鷺全球普查結果，據報告今年全球記錄到3941隻，與去年相同。但相較前一年，台灣觀察到的數量少了406隻，大陸則增加347隻。 高雄茄萣濕地黑琵鳥況佳，吸引鳥友。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

香港觀鳥協會公布的全球普查結果，今年台灣黑面琵鷺觀察到的數量為2195隻，較去年少了406隻，但數量仍是全世界最多的地方；大陸744隻居次，比去年增加了347隻。至於是不是因為原本在台過冬的黑面琵鷺，轉飛到大陸沿海避冬？相關單位也無法確定，還要再觀察。 高雄茄萣濕地黑琵聚集。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

黑琵是國際自然保護聯盟列為瀕臨滅絕等級的稀有候鳥，台灣西南沿海濕地是黑面琵鷺度冬最重要棲地。鳥友表示，去年在台南七股觀察到第一批黑琵北返是3月18日，今年則在3月12日就有第一批北返，提早了一周。

「黑琵先生」王徵吉說，黑琵北返要看季節、風向，季節對了，身體機能已調整好，剛好南風又起，黑琵就會北返，今年已有4、5批黑琵踏上北返繁殖之路。