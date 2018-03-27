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左腳受傷腫脹難覓食 鳥友搶救黑面琵鷺「H74」

2018-03-27 19:54聯合報 記者徐如宜╱即時報導

繫有韓國標示腳環的黑面琵鷺「H74」，3月22日在永安溼地野放後，兩天前又被鳥友在茄萣溼地發現牠的蹤跡，左腳明顯受傷腫脹，耗盡體力又難以覓食。「黑琵家族」攝影俱樂部成員今天一早找不到牠的蹤跡，一度擔心是被野狗叨食，傍晚才又在永安溼地發現「H74」虛弱的身影，這兩天將是牠存活的關鍵期。

永安溼地3月19日發現兩隻遭漁網纏住的黑面琵鷺，一死、一傷；受傷的「H74」經過3天的救治，3月22日在永安溼地野放。「黑琵家族」成員張順雄表示，兩天前鳥友在茄萣溼地又發現H74的的蹤跡，左腳明顯受傷腫脹，幾乎只靠單腳站立，每走一步都勉強靠翅膀維持平衡，旁邊的大白鷺還會欺負牠，覓食也很困難。

「H74」讓鳥友們的心都揪在一塊兒。黑琵家族成員邱明德錄下牠吃力地站在岸邊，左腳彎曲，鳥友擔心是不是斷了。「黑琵先生」王徵吉表示，跛腳的H74都不太敢把傷腳放在地上，每走一步都要展翅幫助平衡，而展翅的動作又非常耗費體力，加上無法如平常在水裡左右掃動嘴巴覓食，所以非常虛弱。

王徵吉說，在這種情況下捕捉受傷的黑琵也非常危險，不小心會讓牠的傷勢更重。如果要用麻醉劑，射中牠時一定會驚飛，等到麻醉生效時，若從空中掉下到水裡怕會淹死，掉到地上又會摔死。現在只有靜靜觀察，只能在牠奄奄一息時用網捕捉，希望來得及搶救。鳥友們現在也在為H74集氣，希望牠能度過這次危機。

「香港觀鳥協會」已公布2018全球黑面琵鷺普查結果，今年在台灣觀察到的數量為2195隻，較去年少了406隻，但數量仍占全球總數的55.7%。鳥友觀察，今年七股黑琵第一批北返期是3月12日，比去年第一批北返期3月18日要早了些，今年已有4、5批北返繁殖。

黑琵「H74」左腳明顯受傷腫脹，耗盡體力又難以覓食。圖／張順雄提供
黑琵「H74」左腳明顯受傷腫脹，耗盡體力又難以覓食。圖／張順雄提供
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永安溼地3月19日發現兩隻遭漁網纏住的黑面琵鷺，一死、一傷；受傷的「H74」經過...
永安溼地3月19日發現兩隻遭漁網纏住的黑面琵鷺，一死、一傷；受傷的「H74」經過救治野放。圖／張順雄提供
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黑琵「H74」又飛回了永安溼地，身影非常虛弱。圖／張順雄提供
黑琵「H74」又飛回了永安溼地，身影非常虛弱。圖／張順雄提供
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台南七股的黑面琵鷺，開始成群北返。圖／張順雄提供
台南七股的黑面琵鷺，開始成群北返。圖／張順雄提供
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黑琵「H74」左腳明顯受傷腫脹，耗盡體力又難以覓食。圖／張順雄提供
黑琵「H74」左腳明顯受傷腫脹，耗盡體力又難以覓食。圖／張順雄提供
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黑面琵鷺野放韓國

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