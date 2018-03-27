心痛墾丁寄居蟹怪模樣 「蟹媽」6年為3萬隻換新家

2018-03-27 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



救國團墾丁青年活動中心專員黃淑凰（前排中）6年前發起「寄居蟹安心成家計畫」，已為逾3萬隻寄居蟹找到新家。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook 「媽咪，為什麼寄居蟹穿著塑膠殼？」8年前，救國團墾丁青年活動中心專員黃淑凰的女兒一句簡短問話，當時的回應是「這模樣好好笑！」；她後來發現背著「人工殼」的寄居蟹愈來愈多，驚覺遊客隨手帶走貝殼，已讓寄居蟹面臨「無家可住」的窘境，她提案設募貝殼和換殼的「快樂天堂」，6年來已為逾3萬隻寄居蟹換新家，多了「寄居蟹媽媽」暱稱。

「女兒告訴我看到背著塑膠殼的寄居蟹，覺得模樣超好笑，拍下照後還拿給同事看！」黃淑凰說，當時因不了解而一笑置之，後來陸續發現背著燈泡底座、塑膠瓶蓋、破保特瓶罐、沖天砲等「人工殼」的奇景時，這才驚覺事態嚴重，一點都不好笑，詢問蟹居陸生態專家，得知原因出在遊客隨手帶走，寄居蟹找不到殼換，只好就地取材。

「這個問題必須正視，是要採取行動了！」黃淑凰向中心建議後，6年前發起「寄居蟹安心成家計畫」公益活動，同時在員工宿舍旁一塊空地闢換殼園地，取名寄居蟹的「快樂天堂」，將社會各界寄來的各式各樣貝殼、螺殼放在空地上，供寄居蟹自由選擇，她逐日做記錄，6年下來，已有逾3隻成功「換新家」。

她說，寄居蟹安心成家計畫呼籲全台旅友將「吃過、買過及撿過」的螺殼寄送到墾丁中心，但強調「不要刻意購買」，因為「沒有買賣就沒有傷害」；目的不只是募集貝殼，而是希望喚起國人對生態環境的重視，到海邊不撿拾貝殼、亂丟垃圾，就能讓寄居蟹有個舒適的生活環境。