紫斑蝶過境雲林 PM2.5是否影響待觀察

2018-03-27 20:23 中央社 雲林縣27日電



每年清明節前後，紫斑蝶（圖）會從高雄茂林等地北飛遷徙登場，通過雲林縣林內鄉、飛越國道3號高速公路觸口路段，群蝶飛舞天空奇觀，當地被喻為「蝶河隘口」。 中央社 分享 facebook

又到紫斑蝶遷徙過境林內蝶道的季節，先頭部隊已現蹤，連日來雖然天氣晴朗，但是細懸浮微粒（PM2.5）使得天空灰濛濛，空品不佳，加上日夜溫差大，可能影響紫斑蝶數量。

每年清明節前後，紫斑蝶從高雄茂林等地北飛遷徙登場，通過雲林縣林內鄉、飛越國道3號高速公路觸口路段，群蝶飛舞天空奇觀，當地被喻為「蝶河隘口」。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥指出，今年3月中旬以來，連日天氣晴朗，紫斑蝶先頭部隊在林內觸口一帶現蹤，曾經每分鐘超過150隻、單日超過5000隻過境記錄，當每分鐘達250隻，高速公路觸口路段將封閉外側車道，讓路給紫斑蝶。

他說，天氣、風勢、地形等因素會影響紫斑蝶的遷徙，且有感覺到PM2.5數值高的時候，紫斑蝶出現機率較低。

陳瑞祥指出，105年開始就注意到這個現象。他到林內觸口地區，會先觀察天氣狀況，天氣好，但是PM2.5數值高，天空灰濛濛，就發現紫斑蝶出現數量較少，不過，觸口地區並未設置PM2.5檢測點，只參考氣象局檢測資料。

陳瑞祥表示，另一原因是日夜溫差大，即使太陽出來，紫斑蝶身體回溫速度慢，往往都要上午10時以後才會現蹤。

2018林內紫斑蝶季活動，將於31日上午9時在林內鄉公所開幕，花蝴蝶訪林內、紫斑蝶生態導覽、彩繪蝴蝶帽DIY等系列活動，3月31日至4月8日每週六盛大登場。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥（圖）27日表示，3月中旬以來，連日天氣晴朗，紫斑蝶先頭部隊在雲林林內觸口一帶現蹤，曾經每分鐘超過150隻、單日超過5000隻過境記錄。 中央社 分享 facebook