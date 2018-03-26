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那瑪夏螢火蟲現身 即將進入大爆發期

2018-03-26 21:38聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄山區螢火蟲數量越來越多，一年一度的賞螢季節到來。那瑪夏區公所表示，今年賞螢活動從4月1日延續至4 月30日， 共規劃6條特色賞螢步道對外開放，各步道皆採總量管制，會限制賞螢人數，參加套裝行程或上山露營是不錯選擇。當地居民說，今年螢火蟲數量不少，天候若無異常，應該可以期待螢火蟲大爆發。

那瑪夏區公所指出，今年賞螢活動已經起跑，共推薦6條賞螢步道，分別為達卡努瓦里、北生明聯絡道路、樟樹林、舊民權國小、南沙魯與拉比尼亞等地步道，管制人數從100人至500人不等，4月7日在瑪雅里森林公園舉辦開幕營火晚會。

那瑪夏觀光課表示，達卡努瓦里步道最寬廣，可容納500人入內賞螢，北生明步道則是山區產業道路，考量行車安全，不開放散客進入參觀，建議遊客參加套裝行程，跟隨專業解說員欣賞螢火蟲；套裝行程有半日遊、一日遊與兩日遊三種選擇，價格從699元到3500元不等，賞螢活動約持續1個月。

山區螢火蟲紛紛現身，也宣告那瑪夏進入露營旺季，營區業者通常會有私房景點，會帶領遊客觀賞步道外的螢火蟲。夏洱露營區業者daha指出，那瑪夏環境得天獨厚，夏天賞螢是最大賣點，山區氣溫比平地低2度左右，在山上露營非常舒適，許多遊客利用清明節連假上山賞螢，建議遊客先打電話預約營位。

露營客近日拍攝的螢火蟲照片，數量持續增加中。記者徐白櫻／翻攝
露營客近日拍攝的螢火蟲照片，數量持續增加中。記者徐白櫻／翻攝
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居民預測，天氣若無異常的話，今年也會跟往年一樣出現螢火蟲大爆發。圖／那瑪夏公所檔...
居民預測，天氣若無異常的話，今年也會跟往年一樣出現螢火蟲大爆發。圖／那瑪夏公所檔案照
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賞螢螢火蟲那瑪夏
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