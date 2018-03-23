紫斑蝶現蹤國道 每分鐘超過150隻

2018-03-23 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣報導



昨天上午大群紫斑蝶現蹤國道三號252公里雲林縣林內鄉觸口路段，高峰時每分鐘逾150隻通過國道北返。圖／台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥提供 分享 facebook

紫斑蝶大軍來了！國道三號252公里雲林縣林內鄉觸口路段，昨天上午出現至少5千隻紫斑蝶過境，最高峰每分鐘逾150隻通過國道北返，志工在現場進行標放作業，今明天氣如持續溫暖，數量可望更多。

清明前後北返又稱清明蝶

今天上午大群紫斑蝶現蹤國道三號252公里雲林縣林內鄉觸口路段，高峰時每分鐘逾150隻通過國道北返，志工在現場進行標放作業，鄉長張維崢（左）邀請大家到林內鄉賞蝶。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

紫斑蝶每年清明前後北返繁殖，又稱「清明蝶」，林內鄉長張維崢表示，昨約10點多紫斑蝶開始大量出現，一波又一波順著風勢通過國道，因周遭有許多蜜源植物，隨處可見紫斑蝶採集花蜜、休息。

每分鐘達250隻即封道

昨天上午大群紫斑蝶現蹤國道三號252公里雲林縣林內鄉觸口路段，高峰時每分鐘逾150隻通過國道北返，志工在現場進行標放作業。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

紫斑蝶每年在台灣南部山谷越冬，主要棲息高雄茂林大武山腳等地，春分前後開始遷徙到中北部地區；根據茂林國家風景區網站資料，紫斑蝶去年10月大量進入大武山腳，今年2月20日開始北返，3月9日當地已無蝶蹤。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥說，昨天林內現場標放志工尚未發現高雄茂林地區標記的紫斑蝶，研判還在路上；國道三號252公里處往年每分鐘超過300隻紫斑蝶過境，國道即封道讓蝶，今年為降低紫斑蝶死亡率，每分鐘達250隻即封道。

昨天上午大群紫斑蝶現蹤國道三號252公里雲林縣林內鄉觸口路段，高峰時每分鐘逾150隻通過國道北返，志工在現場進行標放作業。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

紫斑蝶遷徙路徑多沿中央山脈與平原接壤地帶飛行，經過月世界、嘉義達娜伊谷、雲林林內湖本村、彰化八卦山、台中大肚山、苗栗火焰山，再到新竹竹南，形成一條「蝴蝶高速公路」，這種世界級生態景觀曾被國際旅遊美食聖經「米其林台灣綠色指南」推薦為三星級（最高等級）必遊景點。

林內紫斑蝶季31日開幕

雲林林內鄉紫斑蝶季3月31日開幕，持續到4月8日，可欣賞擁有夢幻紫光的紫斑蝶，還有盛開的蜀葵迷宮、蝶豆花迎接，精彩可期。