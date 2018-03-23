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殘忍血腥！放杜高犬咬死野豬 民眾竟圍觀叫好

2018-03-23 15:11聯合新聞網 綜合報導

數隻阿根廷杜高犬咬死野豬。圖／取自《每日郵報》
數隻阿根廷杜高犬咬死野豬。圖／取自《每日郵報》
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越南近日出現一起虐待動物的影片，一群越南人放出數十隻阿根廷杜高犬（Dogo Argentino），放任杜高犬活活咬死一隻野豬，並在一旁歡呼叫好，更有許多人開心的拍照，血腥畫面讓人不敢直視。

根據《每日郵報》報導，18日越南河內西北部一處空地舉行了一個極其野蠻、血腥的活動，影片內可看到有一隻黑色野豬被放出空地，接著一群越南人放出數十隻阿根廷杜高犬，並放任牠們攻擊野豬，一旁圍觀民眾不斷鼓譟，更加鼓舞杜高犬的攻擊行動，最後野豬在圍觀之下被杜高犬活活咬死，屍體遭到撕裂。旁邊圍觀群眾不僅沒有制止這個活動，反而拍手叫好、開心拍照、歡呼喝彩。

影片公佈後，警方表示這是非法的活動，他們正在努力找出活動負責人。亞洲動物協會（Animals Asia）發言人阮心成（Nguyen Tam Thanh）表示「這是故意虐待動物，如果這個案件被忽視，它肯定會為未來案件開創一個先例」，憂心未來會出現更多類似案件。動物專家武玉石（Vu Ngoc Thanh）稱此活動極其違反人道，非常野蠻和不文明。

阿根廷杜高犬是香港四大禁犬之一，同時被中華民國農委會公告為危險性犬隻。一般而言野外種成年體型身高可達62-70公分，重達25-47公斤，為大型犬。杜高犬除了一般的寵物犬以及看門犬以外，在傳統中，這種狗大多為捕捉像美洲豹、美洲獅、山豬等大型獵物的獵犬。

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