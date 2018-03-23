人用藥治動物 獸醫：負面表列才能解決問題

動物用人藥即將合法，獸醫界普遍正面看待，但建議修法改採負面表列，也就是列明哪些藥不得使用，才能真正解決獸醫缺藥的問題；藥師公會則認為，最怕抗生素或管制藥品流出，必須嚴格管控。

農委會防檢局副局長施泰華表示，目前都朝採取正面表列進行，未來是否能夠和國外一樣，改回負面表列，也就是列出那些有疑慮不能用得來管理，後續還要再討論。

開業獸醫師戴瑩乾表示，應把不能用的人藥列管就好；現在是採正面表列，但藥物有好幾萬種，怎可能只有列出來的幾百種。有些寵物藥物用量非常少，比如鉛、重金屬的解毒劑，平時根本不可能一次大量購買，只需一兩顆急救用，還要提出申請，曠日廢時，日、韓、歐美根本不管這些。

台中市獸醫師公會前理事長林順隆表示，此事不但關乎動物權，也事關獸醫師尊嚴，在日本，臨床獸醫師只要有小動物使用的標準劑量，就可使用人類藥物。他質疑，人用藥物的開發過程要犧牲很多動物，結果人卻反過來說動物不能使用這些藥，得提申請，「這很扯」。台北市獸醫師公會前理事長楊靜宇也認為，釜底抽薪之計還是須修法，獸醫師也必須詳實記載病例和用藥紀錄。

中華民國藥師公會全聯會政策執行長沈采穎認為，貼在藥品上的「本品項專供治療動物使用」標籤若只是貼紙，便可以撕掉，最怕抗生素或管制藥品因此流出、釀成氾濫。因此，人用藥品用於動物，必須要有嚴格的流向管控，農委會有必要跟大眾說明清楚。

沈采穎說，目前動物看病由獸醫師直接給藥，但動物不會說話，若不慎給錯藥或動物用藥後不適應，動物無法第一時間反應，可能造成不適感加劇，甚至出現其他併發症。若動物看病拿藥的方式比照人類，飼主持獸醫開立的處方至藥局領藥，藥師就可為藥品流向把關，也可給予飼主衛教指導。