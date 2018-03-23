親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

足球／割捨周定洋 教頭懷特：無球隊SOUL精神

597項人用藥治療動物 最快6月前實施

2018-03-23 14:16聯合晚報 記者彭宣雅羅真／台北報導

597項人用藥品用於治療動物，審核已通過，減少動物生病卻無藥可用狀況；未來獸醫有...
597項人用藥品用於治療動物，審核已通過，減少動物生病卻無藥可用狀況；未來獸醫有需求，也可再提出審核。 圖／聯合報系資料照片
分享

過去許多人用藥物不得用於動物，造成動物命難救，不少獸醫為此困擾不已。農委會近期將預告「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，未來只要獸醫提出需求，農委會防檢局召開專家會議審核通過，並在藥品貼上相關標示，即可使用。最快6月前實施。

長期以來，獸醫師使用人類藥物治療犬貓等伴侶動物，都苦於無「法」適用。獸醫指出，人用藥物開發過程不知犧牲多少動物，結果人反過來說動物不能使用這些藥物，造成動物受苦，引爆獸醫不滿。聯合晚報多次報導此狀況，行政院長賴清德日前在立法院備詢時表示樂見相關立法，讓寵物也能因人藥獲新生。

農委會防檢局副局長施泰華表示，這項辦法的母法為動物保護法，獸醫界原本提出藥物需求895項，最後審核通過、開放597項。他表示，已與食藥署開會達成共識，這597項獸醫都已審核通過，不過若獸醫還想使用別種藥物，就必須再提出來審議。

施泰華表示，制定此作業辦法後，將來人用藥品會標明流向，獸醫也同時使用的人藥，業者會另貼「本品項專供治療動物使用」標籤，並由販賣業者、食藥署、農委會共同造冊管理，確立獸醫使用人類藥物的合法性。

衛福部食藥署藥品組科長黃琴喨表示，動物用藥的主管機關為農委會，未來若獸醫又提出動物用人藥需求，會由農委會邀各界專家召開審查會議。

他說，屆時審查時，應會考量到部分人用藥品未必適用動物，例如腸溶膜衣錠、舌下錠，可能不適合動勿直接吞食；即使是適用於動物的藥品，也得審慎拿捏劑量。另外，麻黃素等可能被濫用來製毒的藥品，建議不要納入表列。

獸醫師農委會食藥署寵物
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

殘忍血腥！放杜高犬咬死野豬 民眾竟圍觀叫好

2018-03-23 15:11

人用藥治動物 獸醫：負面表列才能解決問題

2018-03-23 14:20

弄蛇人遭蟒蛇纏頸窒息 圍觀民眾以為是表演秀

2018-03-23 12:13

猛犬守家！竊賊闖民宅 遭比特犬扯爛耳朵

2018-03-23 09:38

獸醫缺藥...農委會擬列出可用人藥 卻被批「很扯」

2018-03-23 09:10

獸醫用人藥法規面可望解套！ 最快6月前實施

2018-03-23 09:09

金山擱淺小抹香鯨 回大海

2018-03-22 23:53

這裡有吃的！黑面琵鷺 飛宜蘭逐年增加

2018-03-22 23:19

哪裡有吃的？台灣藍鵲垃圾桶翻找食物

2018-03-22 23:15

「加油」志工送行不捨 金山擱淺小抹香鯨野放游向大海

2018-03-22 18:54

台灣再見！黑面琵鷺宜蘭作客 就等風起漂向北方

2018-03-22 16:26

老莫札特《狩獵交響曲》 有請狗狗登台

2018-03-22 16:01

影／拍到台灣藍鵲翻垃圾桶找食物 保育人士心很酸

2018-03-22 11:35

在學校看到鯨魚，酷！「噓，別嚇到牠」

2018-03-21 23:36

影╱台南波麗士犬「霸王」紅了 日NHK都來採訪

2018-03-21 13:42

救援鯨豚進校園首例 擱淺小抹香鯨現身北市關渡國小

2018-03-21 13:24

不想只有零撲殺 「十二夜2」盼找流浪動物從何而來

2018-03-21 12:37

山豬吊獸鋏宛如血滴子 家犬也遭殃

2018-03-21 10:46

身為貓奴的你知道嗎？喵星人尾巴透露的秘密 (上)

2018-03-21 10:41

毛孩食安 北市抽查寵物食品過半未申報

2018-03-21 08:54

台東雙鷹落難 轉送屏科大收容

2018-03-20 22:55

貓狗飯碗架高比較好？錯誤觀念恐讓毛小孩「胃扭轉」！

2018-03-20 19:24

影／金山擱淺侏儒抹香鯨 送關渡國小救援池救治

2018-03-20 17:46

影／尼斯湖水怪是你？ 美國海邊發現詭異生物屍體

2018-03-20 14:25

搶救中！金山青年活動中心沙灘疑似抹香鯨擱淺

2018-03-20 12:41

寵物搭機注意事項 保護毛小孩

2018-03-19 09:51

動物跨國聯姻 有些要喬數年…

2018-03-19 00:08

「事關動物福利…」 金剛猩猩今飛荷脫單

2018-03-18 23:57

保育員憶當年 給金剛猩猩寶寶更多祝福

2018-03-18 14:26

金剛猩猩「寶寶」將赴荷蘭 遊客搶合影留念

2018-03-18 10:25

貓的生活提案╱吃貓臉飯糰 看喵星人嬉戲…

2018-03-17 23:16

空巢覺得寂寞覺得冷 找個毛小孩來陪有這些好處

2018-03-17 19:18

再傳石虎遭獸鋏受傷 特生中心緊急救治

2018-03-17 11:22

幼時曾列安樂死名單 聽障犬受訓成優秀緝毒犬

2018-03-16 14:04

孟買年有萬人野狗咬傷 印度野豹意外變狂犬病剋星

2018-03-16 14:02

想帶寵物搭飛機嗎？ 8大要點保護毛小孩

2018-03-16 10:53

總是懶洋洋…原來無尾熊是「狗爬式游泳健將」

2018-03-15 11:33

西施貴賓臉孔激像真人 網友：看了不舒服

2018-03-14 13:22

為私收所解套 中央開放農牧用地

2018-03-14 00:10
看更多

熱門文章

陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假

2018-03-22 18:24

弄蛇人遭蟒蛇纏頸窒息 圍觀民眾以為是表演秀

2018-03-23 12:13

11-12月期發票 2位千萬得主尚未現身

2018-03-23 06:05

香草航空掰掰！日本2大廉航整合 香草正式併入樂桃

2018-03-22 17:56

板橋9.3度！冷空氣漸減弱 第3號颱風可能形成

2018-03-23 06:46

陳嘉樺和張鈞甯 一定要美得這麼帥氣嗎？

2018-03-22 16:35

「髒髒包」愈髒愈紅！ 85度C、一之軒也開賣

2018-03-22 20:41

移工刮中100萬 九成寄回印尼「讓家人過好日子」

2018-03-23 14:44

猛犬守家！竊賊闖民宅 遭比特犬扯爛耳朵

2018-03-23 09:38

全聯史上最狂甜點是它！一年賣破1.5億 連神明都愛

2018-03-21 18:34

搶救生育率…公司可開辦幼兒園幫帶小孩

2018-03-22 23:36

要不要留遺產給孩子？恐引發爭端？醫師傳授觀點

2018-03-23 14:30

超美！再撐一下就放假 周末來賞花

2018-03-23 08:53

嘉義晚間地牛翻身3天連2震 民眾心慌慌

2018-03-22 23:03

我愛一個人煮／香菇油飯

2018-03-23 06:00

殘忍血腥！放杜高犬咬死野豬 民眾竟圍觀叫好

2018-03-23 15:11

今日星座運勢／射手 對愛的渴望高 認識自己好時機

2018-03-23 00:00

竹子湖「海芋」盛開了！大片純白花海隨風搖好浪漫

2018-03-22 17:01

生活點滴／進京趕考狂想曲

2018-03-23 06:00

22:27嘉義地震 規模4.6 雲林古坑5級

2018-03-22 22:45

阿里山櫻王盛開！ 把握5天燦爛賞花期

2018-03-23 09:00

再冷1天 清晨輻射冷卻低溫11至13度

2018-03-23 04:59

性感人妻、時尚潮模都愛上的內在美親密接觸

2018-03-22 21:24

他護妹的一番話 讓人妻怨「姑寶」老公選擇離婚

2018-03-23 13:14

親子之間／送妳一朵花

2018-03-23 06:00

戴資穎帶鐵粉出國看球賽 球后英姿限定罐首發開賣

2018-03-23 10:12

機車族小心了 未投保強制險最高罰3千

2018-03-22 19:13

「粉色」常玉 層次豐富 詩人手墨體驗哲思

2018-03-22 23:29

「加油」志工送行不捨 金山擱淺小抹香鯨野放游向大海

2018-03-22 18:54

周末好天氣適合出遊 留意日夜溫差和空汙

2018-03-23 08:26

【小孟塔羅】未來三個月轉職會順利嗎？要注意什麼？

2018-03-23 12:23

第3號颱風「鯉魚」恐形成 對台無影響

2018-03-22 16:12

對付勃起障礙 低能量震波治療讓夫妻重溫幸福

2018-03-22 17:01

去年11-12月統一發票千萬獎2張未領 期限到5月7日

2018-03-23 08:55

疼痛如刀割 原來是帶狀皰疹後神經痛

2018-03-23 11:09

華航招募實習空服員引爭議 勞動部：實習和工作有差

2018-03-22 17:30

4月塔羅生命靈數運勢：你有能夠看清一切的眼睛

2018-03-23 10:04

影／55歲男3個月前患帶狀皰疹 結痂後疼痛感時時困擾

2018-03-23 14:58

結婚率下探 飯店喜宴8,800元起近10年最低價

2018-03-23 10:11

舒淇訪巴塞爾鐘表展 驚艷寶格麗創紀錄新表

2018-03-22 17:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top