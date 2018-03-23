597項人用藥治療動物 最快6月前實施

597項人用藥品用於治療動物，審核已通過，減少動物生病卻無藥可用狀況；未來獸醫有需求，也可再提出審核。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

過去許多人用藥物不得用於動物，造成動物命難救，不少獸醫為此困擾不已。農委會近期將預告「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，未來只要獸醫提出需求，農委會防檢局召開專家會議審核通過，並在藥品貼上相關標示，即可使用。最快6月前實施。

長期以來，獸醫師使用人類藥物治療犬貓等伴侶動物，都苦於無「法」適用。獸醫指出，人用藥物開發過程不知犧牲多少動物，結果人反過來說動物不能使用這些藥物，造成動物受苦，引爆獸醫不滿。聯合晚報多次報導此狀況，行政院長賴清德日前在立法院備詢時表示樂見相關立法，讓寵物也能因人藥獲新生。

農委會防檢局副局長施泰華表示，這項辦法的母法為動物保護法，獸醫界原本提出藥物需求895項，最後審核通過、開放597項。他表示，已與食藥署開會達成共識，這597項獸醫都已審核通過，不過若獸醫還想使用別種藥物，就必須再提出來審議。

施泰華表示，制定此作業辦法後，將來人用藥品會標明流向，獸醫也同時使用的人藥，業者會另貼「本品項專供治療動物使用」標籤，並由販賣業者、食藥署、農委會共同造冊管理，確立獸醫使用人類藥物的合法性。

衛福部食藥署藥品組科長黃琴喨表示，動物用藥的主管機關為農委會，未來若獸醫又提出動物用人藥需求，會由農委會邀各界專家召開審查會議。

他說，屆時審查時，應會考量到部分人用藥品未必適用動物，例如腸溶膜衣錠、舌下錠，可能不適合動勿直接吞食；即使是適用於動物的藥品，也得審慎拿捏劑量。另外，麻黃素等可能被濫用來製毒的藥品，建議不要納入表列。