獸醫缺藥...農委會擬列出可用人藥 卻被批「很扯」

2018-03-23 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會近期將預告「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，獸醫界普遍正面看待，認為至少開啟農方與衛福部的對話，確立動物用人藥的合法性。不過他們也建議，動物用人藥仍須修法改採負面表列，也就是明列哪些藥不得使用，才能真正解決獸醫缺藥的問題。 Photo by Adam Griffith on Unsplash 分享 facebook

農委會防檢局副局長施泰華表示，目前都是朝採取正面表列進行，即列出哪些人用藥物獸醫師可以使用，未來是否能夠和國外一樣，改回負面表列，也就是列出那些有疑慮不能用得來管理，後續還要再討論。

開業獸醫師戴瑩乾表示，現行決議並沒解決實際上的用藥問題，建議應把不能用的人藥列管就好，比如某種等級的嗎啡等。他說，現在是把能用的列出來，但藥物有好幾萬種，怎可能只有列出來的幾百種，「這樣有用嗎？」

他也說，有些寵物的藥物用量非常少，比如鉛、重金屬的解毒劑，平時根本不可能一次大量購買，只需要用一兩顆急救用。若再提出申請，曠日廢時，日、韓、歐美根本不管這些。

台北市獸醫師公會前理事長楊靜宇表示，現行決議至少開啟衛福部和農委會雙方的對話，否則衛福部過去完全置之不理。現在至少藥商願意賣藥，若是國外的動物用藥，向國內申請藥證的速度也有略微變快，不過這對實際上徹底解決問題並沒有幫助，釜底抽薪之計還是必須修法，獸醫師也必須詳實記載病例和用藥紀錄。

台中市獸醫師公會前理事長林順隆表示，此事不但關乎動物權，也事關獸醫師尊嚴，在日本，臨床獸醫師只要有小動物使用的標準劑量，就可使用人類藥物。他質疑，人用藥物的開發過程要犧牲很多動物，結果人卻反過來說動物不能使用這些藥，得提申請，「這很扯」。