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「加油」志工送行不捨 金山擱淺小抹香鯨野放游向大海

2018-03-22 18:54聯合報 記者游明煌╱即時報導

本月20日在新北市金山青年活動中心沙灘擱淺的小抹香鯨，經送台北市關渡國小救援池收容救治後，經評估健康情況無大礙，今天下午4點多載送到基隆碧砂漁港，十多名志工扛起300多公斤的小抹香鯨，放在觀光娛樂船甲板上，約5點半開到牠擱淺的金山海域外面100米深的海域野放，一放下船就游向大海，志工齊喊加油。

小抹香鯨被送到台北市關渡國小救援池後，台北市海洋教育資源中心與中華鯨豚協會合作之鯨豚救護中心緊急成立，進行收容、救治。身長約280公分，為成熟的雌性個體。

基隆市政府產發處科長蔡馥嚀、海科館展示教育組主任陳麗淑等都到場協助，中華鯨豚協會、海科館都動員不少志工協助，下午4點半小貨車載運小抹香鯨到達，十多志工分成兩側，扛起300多公斤重到鉅隆號甲板上，過程小心翼翼。

鉅隆號開到擱淺的金山海域外面100米深的海域，大家把小抹香鯨抬起，志工大喊「一二三，手抬高」，但第一次高度不夠，再來第二次，第二次還是不夠高，第三次才成功。小抹香鯨一下海，緩慢游動，接著大家驚呼「游出去了」，高興牠重回大海，但也依依不捨。

陳麗淑說，小抹香鯨生性比較害羞，擱淺才會被發現，鯨豚協和和動物園商量，用內視鏡檢查，發現胃內並沒有垃圾，但可能有點緊張，大便是黑色的，擱淺原因還要再了解，近來紅藻增加很多，是否有相關，還待釐清。

蔡馥嚀表示，他沒有嚴重的傷勢，經檢查胃鏡和檢查活動力是適合野放的，但食慾不佳。（出海影片由蔡馥嚀提供

金山擱淺小抹香鯨今天下午野放金山外海，志工合力扛到船上。記者游明煌／攝影
金山擱淺小抹香鯨今天下午野放金山外海，志工合力扛到船上。記者游明煌／攝影
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金山擱淺小抹香鯨今天下午野放金山外海，志工在旁安撫。圖／蔡馥嚀提供
金山擱淺小抹香鯨今天下午野放金山外海，志工在旁安撫。圖／蔡馥嚀提供
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金山擱淺小抹香鯨今天下午野放金山外海，小抹香鯨游出大海，志工大喊加油。圖／蔡馥嚀...
金山擱淺小抹香鯨今天下午野放金山外海，小抹香鯨游出大海，志工大喊加油。圖／蔡馥嚀提供
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金山擱淺小抹香鯨今天下午野放金山外海，志工合力扛到船上。記者游明煌／攝影
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金山擱淺小抹香鯨今天下午野放金山外海，志工在旁安撫。圖／陳麗淑提供
金山擱淺小抹香鯨今天下午野放金山外海，志工在旁安撫。圖／陳麗淑提供
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抹香鯨鯨豚金山
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