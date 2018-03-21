在學校看到鯨魚，酷！「噓，別嚇到牠」

台北市北投區關渡國小20日傍晚成立鯨魚救傷站，收容在新北市金山海域擱淺的小抹香鯨，這是國內鯨豚救援與小學合作首例。 圖／台北市關渡國小提供 分享 facebook

新北市金山區金青沙灘擱淺獲救的小抹香鯨，被送到台北市關渡國小臨時鯨魚救傷站，讓關渡國小學童有機會近距離觀看鯨魚。不少學生比著「噓」手勢，相互提醒要保持安靜，別驚嚇到牠；學生楊舜說，能在學校看到鯨魚，真的「好酷！」

台北市關渡國昨天進行生命教育，學生比著「噓」的手勢，安靜地分批在現場觀察。 圖／台北市關渡國小提供 分享 facebook

小抹香鯨20日在金青沙灘擱淺，第一個趕到現場的救援小組成員郭祥廈說，鯨魚的身體通常會囤積厚厚的脂肪，但受困鯨魚瘦到「看得到她的肋骨」。

小抹香鯨體長約280公分，是雌性成鯨。獸醫羅婕檢查呼吸5分鐘22次，心跳1分鐘62下，有局部擦傷，且躁動不安，研判暫時無法野放，需後送復健。

過去北海岸發現活體鯨豚擱淺，多送到新北市卯澳救援池，這次為何改送關渡國小？新北市農業局動保處長陳淵泉說，原已備妥船隻要送小抹香鯨到外海，但因其身上有傷痕，決定先安置。中華鯨豚協會人員提出關渡國小有設備，才同意送過去，並非卯澳救援池不願收容。

關渡國小老師在擱淺救援組長張豈銘指導下，組裝救護池成立救援復健站，20日傍晚6點迎來嬌客。小抹香鯨易受驚嚇，一緊張就會排出鏽色糞便，因此池水還沒蓄滿，已被染成深鐵鏽色，昨天下午又運來近20公噸海水替換。

由於小抹香鯨或侏儒抹香鯨的個性羞怯，易受驚嚇，且一緊張就會排出鏽色糞便，在替換乾淨海水前，池水早被染成一片深鐵鏽色。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

小抹香鯨昨天能平穩呼吸及平衡游動，並完成第一次灌食（水加抗生素）及進食。羅婕說，「牠的狀況比預期更好，牠真的很厲害」，不過何時可以回大海，很難說。

關渡國小2年前和中華鯨豚協會約定，出借場地供擱淺鯨豚成立緊急救護復健站，這次付諸行動是國內鯨豚救援與小學合作首例。