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影╱台南波麗士犬「霸王」紅了 日NHK都來採訪

2018-03-21 13:42聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「霸王」名氣風靡東瀛！日本電視台NHK工作人員日前遠渡重洋到善化警分局，拍攝警衛犬「霸王」和警員生活及工作上互動的點點滴滴， 在日本電視台上映大獲好評，致使牠的名氣扶搖直上，也打響台南警衛犬的知名度。

隨著所長黃勝潮調往海寮派出所，「霸王」也隨之改調駐地。黃勝潮說，2017年4月認養流浪狗「霸王」做為工作犬，花了3周帶食物到善化動物之家餵食牠，牠疑遭前飼主虐待，對人類很不友善，經多日相處，1個月後將他帶回派出所，不論犯罪預防宣導或外出巡邏，都帶牠一起出門，逐漸培養出情感。　　　　　　

「牠都聽得懂」黃說，霸王很聰明，也很盡職，晚間騎警用機車載牠出門巡邏，在夜間視力比人好很多，一旦有陌生人接近，或發現有狀況，牠都會一馬當前向前追，追久了，以往山區果園水果被偷的狀況少了很　多，「真的有差」。而且山區長輩也很喜歡霸王，現在不但是工作好夥伴，也是大家的好朋友。　　　　　

今年初NHK來台採訪霸王的故事後披露，大受歡迎，台南市警局長黃宗仁在《阿仁局長室》臉書PO出這則消息，他形容，台南之光「霸王」不只活躍於東瀛，更是地方派出所的好幫手。他說，可愛的「霸王」前身，曾是浪浪一族，露宿街頭，常為求溫飽四處奔走，看見人們熱情地上前迎接，卻換來無止盡的驅趕，牠們最後被通報進入了動物之家，滿懷恐懼不知將面對何種未來。

行政院長賴清德在台南市長任內，2015年率先全國實施「零撲殺政策」，鼓勵各界領養流浪犬，市警局推出「派出所警衛犬」計畫，讓這些可愛的浪浪協助台南波麗士，成了共同守護地方治安的好伙伴，也是警察預防犯罪的最好利器。

海寮所長黃勝潮騎警用機車，載「霸王」一起出任務。記者邵心杰／翻攝
海寮所長黃勝潮騎警用機車，載「霸王」一起出任務。記者邵心杰／翻攝
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海寮所長黃勝潮與「霸王」不僅是工作夥伴，也是家人。記者邵心杰／翻攝　
海寮所長黃勝潮與「霸王」不僅是工作夥伴，也是家人。記者邵心杰／翻攝　
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動物之家NHK警察

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