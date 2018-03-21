影╱台南波麗士犬「霸王」紅了 日NHK都來採訪

2018-03-21 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「霸王」名氣風靡東瀛！日本電視台NHK工作人員日前遠渡重洋到善化警分局，拍攝警衛犬「霸王」和警員生活及工作上互動的點點滴滴， 在日本電視台上映大獲好評，致使牠的名氣扶搖直上，也打響台南警衛犬的知名度。

隨著所長黃勝潮調往海寮派出所，「霸王」也隨之改調駐地。黃勝潮說，2017年4月認養流浪狗「霸王」做為工作犬，花了3周帶食物到善化動物之家餵食牠，牠疑遭前飼主虐待，對人類很不友善，經多日相處，1個月後將他帶回派出所，不論犯罪預防宣導或外出巡邏，都帶牠一起出門，逐漸培養出情感。

「牠都聽得懂」黃說，霸王很聰明，也很盡職，晚間騎警用機車載牠出門巡邏，在夜間視力比人好很多，一旦有陌生人接近，或發現有狀況，牠都會一馬當前向前追，追久了，以往山區果園水果被偷的狀況少了很 多，「真的有差」。而且山區長輩也很喜歡霸王，現在不但是工作好夥伴，也是大家的好朋友。

今年初NHK來台採訪霸王的故事後披露，大受歡迎，台南市警局長黃宗仁在《阿仁局長室》臉書PO出這則消息，他形容，台南之光「霸王」不只活躍於東瀛，更是地方派出所的好幫手。他說，可愛的「霸王」前身，曾是浪浪一族，露宿街頭，常為求溫飽四處奔走，看見人們熱情地上前迎接，卻換來無止盡的驅趕，牠們最後被通報進入了動物之家，滿懷恐懼不知將面對何種未來。