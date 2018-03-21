救援鯨豚進校園首例 擱淺小抹香鯨現身北市關渡國小

2018-03-21 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



獸醫師為小抹香鯨抽血送檢，為牠診療。圖／台北市關渡國小提供 分享 facebook 「哇！學校真的有鯨魚，還會發出很大的呼呼聲喔！」台北市關渡國小孩子們安靜、驚奇地就近觀察這隻現身校園裡的小抹香鯨。台北市海洋教育資源中心與中華鯨豚協會合作之鯨豚救護中心昨晚緊急成立，收容昨天在金山海域擱淺的小抹香鯨，這是國內鯨豚救援與學校合作的首例。

台北市關渡國小的北市海洋教育資源中心)二年前與中華鯨豚協會簽訂鯨豚救護合作協議，讓萬一北台灣有鯨豚擱淺時，有緊急救護復建站，以有效提升鯨豚擱淺救援存活率，當時雙方都希望這些器材用品只要備著就好，不希望用到。沒想到緊急救護中心的設置今日派上用場。

昨天中午關渡國小接獲來電，需緊急成立鯨豚擱淺救援復建站，上午11時左右，21岸巡大隊在新北市磺港金青沙灘通報鯨豚活體擱淺，身長約280公分、成熟的雌性個體呼吸22/5分鐘，心跳62/1分鐘，躁動，無外傷，較瘦，獸醫師評估暫時無法野放，需後送復健。

關渡國小接到訊息後，行政同仁立即動員，同心齊力組裝救護池迎接這隻小抹香鯨的蒞臨。傍晚6點左右課後班學生放學時，小抹香鯨送達關渡國小，校長與教師團隊協同中華鯨豚協會獸醫師、專員、志工共10多人合力抬入救護池中，盡全力救護。

經一夜緊急處理，依照鯨豚救護「三要四不」：要扶正、要保濕、要記錄呼吸心跳、不要讓牠受到風吹日曬、不要站在距離鯨豚尾部和頭部太近的地方、不要拖拉扯鯨豚及翻滾身體、不要喧嘩。

經一整晚的照護，目前牠的狀況已能浮、能游、能平衡、也完成第一次灌食（水加抗生素），待血檢的報告出來，再進行更進一步的治療。也由於小抹香鯨個性羞怯，容易緊張易受到驚嚇，一受到驚嚇時即排出鏽色糞便，因此救援池呈現深鐵鏽色是正常的。

關渡國小今日進行全校學生鯨豚救援與生命教育，除了以班級為單位分批現場觀察外，還架設現場救援即時錄影，讓全校師生隨時可看到小抹香鯨的狀況，並為小抹香鯨加油、打氣。