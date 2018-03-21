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不想只有零撲殺 「十二夜2」盼找流浪動物從何而來

2018-03-21 12:37聯合報 記者林良齊╱即時報導

（影片／十二夜2製作團隊提供）

4年前的電影「十二夜」引發全台灣討論流浪動物議題，也促成去年上路的「零撲殺」政策，但許多收容所發生爆籠、空間擁擠打架受傷的問題，有更多無法收容的毛小孩流浪街頭。長期為流浪動物權益奔走的「十二夜」導演Raye，感受到自己未完成的使命與肩頭重擔，因此發起「十二夜2：回到第零天》電影集資計畫」，一起看見流浪動物的源頭從何而來，嘗試找出真正讓毛孩與人類和睦共同生活的方式。

促成零撲殺的「十二夜」喚醒眾多民眾正視流浪動物議題，但這段時間，Raye卻不時陷入低潮，例如雖然2015年1月「動物保護法」廢除公立收容所對收容動物進行撲殺的「十二夜條款」，許多人為她鼓掌，肯定她促使台灣更加邁向動物友善的目標，她卻只覺得失望又焦慮，因為她知道，法案是缺乏配套下倉促推行的，這些壓力不該只有收容所承擔，停止撲殺流浪動物並未解決問題，還有多事情沒有做。

雖然在零撲殺政策過後，官方統計顯示捕犬數下降、認養率上升，看似問題獲得改善，然而數字背後可能隱藏更多問題。捕犬率降低是因收容所空間不足，減少收容數改為實施「精準捕捉」；認養率提高則因收容需求暴增而停止收容，進而整體數量減少，相對比例提高，實際認養率卻是不增反降，甚至比「十二夜」拍攝前更低。

因此Raye希望在「十二夜2：回到第零天」探討流浪動物問題的源頭，除了「領養不棄養」的做法之外，其實「結紮」與「不放養」也是飼主們應該共同正視的觀念：一方面藉由結紮避免過度生育，另一方面也應避免用「放養」的方式讓毛小孩陷入走失的風險以及隨意生育的狀況之中，也預計談到收容所的角色轉換，比照國外做法，如何讓收容所成為適合讓人領養的空間，甚至是生命教育的場合。

集資計畫扣除拍攝發行成本的餘額，也將全數捐給台灣之心、懷生相信動物協會等救助單位，一起改善流浪動物的困境。電影預計將於2019年春天正式上映，並擬在紀錄片上映一年後，將完整內容放在網路上、並製作公播片免費寄送到中學以上的各級學校

該計畫從即日起至5月28日，希望能夠募得400萬以上經費，群眾集資網址 https://backme.tw/ref/JWRN4/

「十二夜2：回到第零天》電影集資計畫」，一起看見流浪動物的源頭從何而來，嘗試找出...
「十二夜2：回到第零天》電影集資計畫」，一起看見流浪動物的源頭從何而來，嘗試找出真正讓毛孩與人類和睦共同生活的方式。圖／十二夜2製作團隊提供
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「十二夜2：回到第零天》電影集資計畫」，一起看見流浪動物的源頭從何而來，嘗試找出...
「十二夜2：回到第零天》電影集資計畫」，一起看見流浪動物的源頭從何而來，嘗試找出真正讓毛孩與人類和睦共同生活的方式。圖／十二夜2製作團隊提供
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「十二夜2：回到第零天》電影集資計畫」，一起看見流浪動物的源頭從何而來，嘗試找出真正讓毛孩與人類和睦共同生活的方式。圖／十二夜2製作團隊提供
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流浪動物認養電影

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