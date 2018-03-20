親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

陳師孟南下約詢 陳水扁情緒激動幾乎落淚

貓狗飯碗架高比較好？錯誤觀念恐讓毛小孩「胃扭轉」！

2018-03-20 19:24聯合報 記者王韶憶╱即時報導

根據2017年農委會全國家犬貓調查，全台有超過177萬隻家犬與73萬隻家貓，加起來的數量比桃園市、台南市的人口還多，更是台東縣人口的10倍。隨著社會型態轉變，寵物已成為家中一份子，寵物用品的功能與設計更是主人們所在意的，但是往往主人習慣用「自己」的眼光思考寶貝的行為，像是近來頗多飼主會「墊高飯碗」讓毛小孩吃飯，專業醫師表示，不是所有狗狗都適合，很可能造成大型犬「急性胃扭轉」。

不少主人會幫毛小孩準備碗架或者把盆墊高，動物行為治療師戴更基醫師表示，其實寵物的習性就是低下頭吃東西，有時候主人會怕寵物們低頭吃飯脖子會痠，或怕食物灑出來不好清理，但墊高飯碗因為不符合貓狗的習性，不但沒有必要，還會增加特定疾病風險，像是可能會造成大型犬急性胃扭轉。

針對飼主擔心灑出來的食物不方便清理，IKEA嗅到寵物商機，LURVIG系列推出的餐盤可置放寵物飯碗或飲水器於上方，當食物或水噴出時可以輕鬆處理；慢食碗內增加障礙物，可以減緩狗狗用餐速度。

IKEA LURVIG系列是亞洲第2個上市的國家，商品以寵物的觀點出發，結合產品設計師、獸醫師及風險專家的專業知識，並且能與既有家具結合為特色，加上價格易入手，甫於2月上市時許多商品在1周內就賣完。首波有近50款商品，包括寵物床、貓抓墊、慢食碗、旅行袋等，未來還會再推出新色，提供更多選擇。

LURVIG寵物玩具隧道，提供貓咪躲藏和追逐的空間。圖／IKEA提供
LURVIG寵物玩具隧道，提供貓咪躲藏和追逐的空間。圖／IKEA提供
分享

LURVIG系列以寵物的觀點出發，結合產品設計師、獸醫師及風險專家的專業知識，發...
LURVIG系列以寵物的觀點出發，結合產品設計師、獸醫師及風險專家的專業知識，發展出安全且實用的商品。圖／IKEA提供
分享

LURVIG飲水器運用水壓原理，會自動將水盆補滿，讓毛小孩隨時都有乾淨的水可以飲...
LURVIG飲水器運用水壓原理，會自動將水盆補滿，讓毛小孩隨時都有乾淨的水可以飲用。圖／IKEA提供
分享

寵物獸醫師毛小孩

相關新聞

搶救中！金山青年活動中心沙灘疑似抹香鯨擱淺

2018-03-20 12:41

影／尼斯湖水怪是你？ 美國海邊發現詭異生物屍體

2018-03-20 14:25

影／金山擱淺侏儒抹香鯨 送關渡國小救援池救治

2018-03-20 17:46

寵物搭機注意事項 保護毛小孩

2018-03-19 09:51

動物跨國聯姻 有些要喬數年…

2018-03-19 00:08

「事關動物福利…」 金剛猩猩今飛荷脫單

2018-03-18 23:57

保育員憶當年 給金剛猩猩寶寶更多祝福

2018-03-18 14:26

金剛猩猩「寶寶」將赴荷蘭 遊客搶合影留念

2018-03-18 10:25

貓的生活提案╱吃貓臉飯糰 看喵星人嬉戲…

2018-03-17 23:16

空巢覺得寂寞覺得冷 找個毛小孩來陪有這些好處

2018-03-17 19:18

再傳石虎遭獸鋏受傷 特生中心緊急救治

2018-03-17 11:22

幼時曾列安樂死名單 聽障犬受訓成優秀緝毒犬

2018-03-16 14:04

孟買年有萬人野狗咬傷 印度野豹意外變狂犬病剋星

2018-03-16 14:02

想帶寵物搭飛機嗎？ 8大要點保護毛小孩

2018-03-16 10:53

總是懶洋洋…原來無尾熊是「狗爬式游泳健將」

2018-03-15 11:33

西施貴賓臉孔激像真人 網友：看了不舒服

2018-03-14 13:22

為私收所解套 中央開放農牧用地

2018-03-14 00:10

協助私收所 南市動保處雲端上線

2018-03-14 00:08

紫斑蝶返鄉季 林內鄉擬封道護蝶

2018-03-14 00:05

13歲哈士奇「凱菲」如人類9旬婆婆 教2萬學子動保

2018-03-13 19:41

棲地遭破壞...蝙蝠遷居國道 交部首啟動施工監測機制

2018-03-12 02:38

石虎、穿山甲 也常遭路殺

2018-03-11 23:46

監測啟動 國道動工前…將先確認「蝙蝠不在家」

2018-03-11 23:43

擱淺虎鯨死亡 胃裡掏出18個塑膠袋

2018-03-10 13:14

飛荷蘭當種男 金剛猩猩寶寶將說Bye

2018-03-09 23:33

保育有成 生態紀錄祖師爺：一大群水鹿來跟我混日子

2018-03-09 08:03

狗醫師大使 伴埔里長者

2018-03-08 23:48

動物輔療 狗醫師加入埔基伴老行列

2018-03-08 19:58

那美好的仗已打過 這5隻英雄犬寫進救災史

2018-03-08 10:00

主人入監 狗場如煉獄 發動認養

2018-03-07 23:41

校園友善犬 臉書粉絲2000多人

2018-03-07 22:57

TNVR 讓流浪貓變社區萌寵

2018-03-07 22:52

人犬衝突倍增 雲縣實施「責任制」TNVR

2018-03-07 22:48

軍犬分大小？拉布拉多和狼犬誰的軍階高？

2018-03-07 15:13

白腳蹄流浪犬取名烏雲踏雪 遇華僑去美國

2018-03-07 07:41

迷航小虎鯨 高市大陣仗救援未果

2018-03-07 07:41

辦公處所禁養動物？縣市長反對

2018-03-07 00:36

他們養的流浪犬 像家人

2018-03-07 00:16

影／認養搶救消防隊犬 林右昌：最高興是兩個兒子

2018-03-06 18:49
看更多

熱門文章

1280吃到飽月票害捷運倒閉？ 網紅囧星人指出關鍵

2018-03-20 11:30

影／尼斯湖水怪是你？ 美國海邊發現詭異生物屍體

2018-03-20 14:25

嘉義大埔地震 規模5.2

2018-03-20 17:43

地牛翻身 嘉義大埔規模5.2地震

2018-03-20 17:38

全台今起急凍！北部下探11度 玉山降雪估下到明晨

2018-03-20 08:37

居家用藥連番漲！萬金油、正露丸都入列 漲幅最高60元

2018-03-19 21:42

吳德榮：上午中部以北雨勢較大 冷到周五晨

2018-03-20 06:14

別忘厚外套！冷氣團來襲 今天越晚越冷

2018-03-20 04:57

雲林以北及南投大雨特報！各地氣溫下降

2018-03-20 09:13

今日星座運勢／金牛 多休息與做善事 保持低調

2018-03-20 00:00

如何吸引數位化人才 台灣CEO認為不是薪水是這個

2018-03-20 06:02

與論及婚嫁男友分手後 她的前衛決定掀網友論戰

2018-03-20 18:37

李偉文：若想維繫婚姻 老夫老妻千萬不要溝通！

2018-03-20 17:12

鋒面通過留意雷雨 台南高雄大雨特報

2018-03-20 07:20

超商取貨件數狂飆 到7-11可「自助取件」更快速！

2018-03-20 17:03

生活趣聞／垃圾食物狂

2018-03-20 06:00

米其林反指標？網友最愛星級餐廳 三星、二星竟吊車尾

2018-03-20 16:28

女子愛吃／辻利茶舖質感改裝 台灣獨賣「抹茶貝果」

2018-03-19 23:00

對流旺盛！彰化下冰雹 要防大雨和雷電

2018-03-20 14:18

13歲女童染流感全身抽搐 上周就醫破10.2萬人次

2018-03-20 15:09

輕忽心房顫動危機 醫師中風失語半癱

2018-03-20 11:31

星巴克第二波櫻花季 星冰樂、隨行杯明登場

2018-03-19 23:36

天然A尚好 雲林高品質榻榻米打進歐美巿場

2018-03-20 13:27

北市包租公補充保費年繳298萬元 蟬聯貢獻王五連霸

2018-03-20 10:23

雞腿是白肉還是紅肉？營養師解惑

2018-03-20 17:39

擴大編制！日航再來台徵空服員 4月27日截止報名

2018-03-20 14:08

詩魔洛夫殞落　羅智成嘆：還來不及回他信

2018-03-20 00:17

性別歧視？女工程師加薪較少 主管：男生要養家

2018-03-20 17:40

「因為風的緣故」 詩魔洛夫寫給妻子的第一首情詩

2018-03-20 04:04

台鐵清明連假逾期未取車票 本周四上午重新釋出

2018-03-20 13:21

不再去中！ 文化部將清建市定古蹟升格國定古蹟

2018-03-20 11:38

RAW摘台北米其林一星 名廚江振誠為何缺席領獎？

2018-03-20 14:19

居家用藥連番漲 民眾荷包恐失血

2018-03-19 21:19

電影／我的希臘假期 少年渴望的美好家園

2018-03-20 06:00

你給或不給 我都不想要！他們與總統褒揚令的情仇

2018-03-20 18:28

嘉義5.2地震 台鐵派員巡查

2018-03-20 18:04

雙北1280交通票值得嗎？ 網紅阿倫告訴你日本怎麼做

2018-03-20 12:23

低醣飲食能餓死癌細胞？ 營養師：只會加速營養不良

2018-03-20 10:39

搶救中！金山青年活動中心沙灘疑似抹香鯨擱淺

2018-03-20 12:41

余光中未獲褒揚惹議 羅智成：受獎人才使獎變得有分量

2018-03-20 17:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top