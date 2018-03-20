貓狗飯碗架高比較好？錯誤觀念恐讓毛小孩「胃扭轉」！

2018-03-20 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



根據2017年農委會全國家犬貓調查，全台有超過177萬隻家犬與73萬隻家貓，加起來的數量比桃園市、台南市的人口還多，更是台東縣人口的10倍。隨著社會型態轉變，寵物已成為家中一份子，寵物用品的功能與設計更是主人們所在意的，但是往往主人習慣用「自己」的眼光思考寶貝的行為，像是近來頗多飼主會「墊高飯碗」讓毛小孩吃飯，專業醫師表示，不是所有狗狗都適合，很可能造成大型犬「急性胃扭轉」。

不少主人會幫毛小孩準備碗架或者把盆墊高，動物行為治療師戴更基醫師表示，其實寵物的習性就是低下頭吃東西，有時候主人會怕寵物們低頭吃飯脖子會痠，或怕食物灑出來不好清理，但墊高飯碗因為不符合貓狗的習性，不但沒有必要，還會增加特定疾病風險，像是可能會造成大型犬急性胃扭轉。

針對飼主擔心灑出來的食物不方便清理，IKEA嗅到寵物商機，LURVIG系列推出的餐盤可置放寵物飯碗或飲水器於上方，當食物或水噴出時可以輕鬆處理；慢食碗內增加障礙物，可以減緩狗狗用餐速度。

IKEA LURVIG系列是亞洲第2個上市的國家，商品以寵物的觀點出發，結合產品設計師、獸醫師及風險專家的專業知識，並且能與既有家具結合為特色，加上價格易入手，甫於2月上市時許多商品在1周內就賣完。首波有近50款商品，包括寵物床、貓抓墊、慢食碗、旅行袋等，未來還會再推出新色，提供更多選擇。

LURVIG寵物玩具隧道，提供貓咪躲藏和追逐的空間。圖／IKEA提供 分享 facebook

LURVIG系列以寵物的觀點出發，結合產品設計師、獸醫師及風險專家的專業知識，發展出安全且實用的商品。圖／IKEA提供 分享 facebook