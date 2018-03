影／尼斯湖水怪是你？ 美國海邊發現詭異生物屍體

外形激似尼斯湖水怪的不明生物,被沖上美國東南部喬治亞州的海灘上。圖擷自 myfox8 分享 facebook

一個奇怪的海洋生物,被海浪沖上了美國東南部喬治亞州的海灘上。上週五午間,沃倫 (Jeff Warren) 和他的兒子在喬治亞州的一個國家野生動物保護區,發現了這個有著驚人外形的動物屍體。沃倫原本以為那是海豹的屍體,仔細一看之後卻覺得它長得更像是「尼斯湖水怪」。這個生物大約100-200公分長,有著細長脖子、小小頭部與長尾巴,身上還連著一對魚鰭,外形激似民間流傳已久的尼斯湖水怪。

尼斯湖水怪最廣為流傳的照片。圖擷自 news.com.au 分享 facebook

外媒 Action News Jax 隨後與美國魚類與野生動物服務機構聯繫,想了解更多有關這個生物的資訊。該機構的主任艾許 (Dan Ashe) 說明,有些海洋生物死後的分解方式,會讓他們看起來類似遠古時代的海洋動物。一般說來,當一隻9公尺長的姥鯊腐化之後,看起來就有可能像是有著細長脖子和迷你頭部的史前生物。

專家目前還無法從這個謎樣生物的照片與影片判斷出他的物種,也不排除這只是個惡作劇的可能性。

WHAT IS THIS? A man from Waycross, Georgia found his own version of the Loch Ness Monster on Friday while at Wolf Island.



What do you think this is? pic.twitter.com/gSPTJP54X4