金剛猩猩抵荷蘭 園方護送展開新生活

2018-03-20 00:26 中央社 布魯塞爾19日專電



台北市立動物園金剛猩猩「寶寶」已經抵達荷蘭，雖然長途飛行但牠情況不錯，在動物園人員護送下轉往新家靈長類動物園，展開在荷蘭的新生活。

「寶寶」在台北市立動物園工作人員護送下，今天一早抵達荷蘭史基浦機場，駐荷蘭代表處同仁也前往「接機」，隨後在台、荷動物園人員一路護送下，前往荷蘭中部的阿培浩爾靈長類公園（Apenheul Primate Park），牠將取代原來銀背金剛猩猩男主人位置，練習如何帶領多隻母金剛猩猩群體，建立自己的家庭。

根據台北市立動物園隨行人士表示，雖然「寶寶」長途飛行，但情況不錯，園方開始餵食。

駐荷蘭代表周台竹則表示，此次「寶寶」遠渡重洋，跨海聯姻，其實負有繁衍的重責，希望牠能夠不負眾望，早日在荷蘭的新天地找到紅粉知己，開枝散葉，為瀕危的金剛猩猩族群注入新血。

周台竹認為，寶寶是台灣最佳的代言人，繁衍的子孫將世代傳遞佳話，感謝台北市立動物園積極推動物交換計畫，讓台荷交流合作更為緊密及多元，駐荷蘭代表處未來將配合荷方安排，在「寶寶」適應新環境後，以適當的方式將寶寶正式引介給大家。

阿培浩爾靈長類動物園成立於1971年，專精於靈長類的管理及研究，也是全球首個開放式靈長類動物園。園長黎特可（Frank Rietkerk）目前擔任「歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫」（Gorilla EEP）協調人。