寵物搭機注意事項 保護毛小孩

2018-03-19 09:51 中央社 台北19日電



欲攜帶寵物搭機時，該做那些事前準備？全球旅遊搜尋網站Skyscanner提供一些要點保護毛小孩，包括讓寵物預先適應練習、務必和航空公司聯繫確認，及放置主人衣物或使用費洛蒙噴霧等。 民眾趁好天氣帶寵物到戶外走動。聯合報系資料照／記者楊萬雲攝影 分享 facebook

近日美國聯合航空發生一起意外事件，航空服務人員要求乘客將寵物放置座位頭頂上的置物箱，導致飛行過程中寵物發生意外，全球旅遊搜尋網站Skyscanner表示，針對事前準備的部分，要讓寵物預先適應練習，少數航空公司允許寵物一同乘坐客艙內，但通常寵物都是被安置在飛機上另一個壓力及溫度都與客艙相同的機艙，雖然非常安全，但這也表示在飛行期間是無法陪伴在寵物旁邊，飛行途中，毛小孩也許會因此而感到驚慌不安，所以出發前建議先幫助寵物進行適應練習，像是獨立放在車子後座，也可以藉此評估搭機的可行性。

另外，各個國家對於入境的寵物品種都有不同限制和動物檢疫規定，出遊前請先查好規範，並備齊所需的證明資料，此外，至少必須於出發前30天，帶著寵物到各大動物醫院去注射相關疫苗，包括狂犬病疫苗及旅遊國的其他規定疫苗，大多國家也會要求毛小孩必須植入晶片才可入境。

在登機方面的注意事項，Skyscanner表示，依據國際航空運輸協會（IATA）的規格標準，所有寵物上機都必須放置在有足夠空間可讓寵物活動的籠子內，各家航空公司對籠子尺寸的規定也有不同，出發前請務必先跟航空公司聯繫確認。

在訂購機票的同時也要一併告知航空公司將攜帶寵物同行，並提供寵物品種、體型尺寸等，藉此可以進一步了解航空公司的相關規定，也可以確保寵物能夠一起上飛機。

至於寵物搭機收費標準，Skyscanner表示，寵物的搭機費用以行李超重費計算，且不列入免費行李額度，收費標準各個航空公司都不同，實際的重量（包括籠子）通常以公斤換算，再依飛行區域來計費。

其他注意事項，Skyscanner建議，可放置主人衣物或使用費洛蒙噴霧，避免寵物恐慌，但最好不要使用任何鎮定劑或安眠藥，以免寵物對藥品產生其他反應或是導致後遺症；寵物於停靠轉機站時可由地勤人員檢視寵物狀況，並補充食物、飲水，但必須事先提出要求；搭乘前避免餵食，前4小時最好不要餵任何食物，以免牠們暈機嘔吐。