「事關動物福利…」 金剛猩猩今飛荷脫單

2018-03-18 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



台北市立動物園金剛猩猩「寶寶」今天凌晨將啟程前往荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，台北市長柯文哲（右）昨特地前往歡送。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

台北市立動物園金剛猩猩「寶寶」將脫離單身，今天凌晨搭機前往荷蘭「傳宗接代」，動物園昨天舉行歡送會，送行的台北市長柯文哲好奇說，金剛猩猩是瀕臨絕種動物，DNA很寶貴，「以我醫生腦袋去想，精子去就好了，為什麼要人去？」

市立動物園發言人曹先紹表示，有種觀點叫「動物福利」，優先考慮讓野生動物在天然環境下自然產生下一代，萬不得已才啟動人為技術繁衍；金剛猩猩習性是「一公多母」，能讓野生動物有機會模擬野外行為、生活模式，這才是最好的情形。

金剛猩猩寶寶二歲時遭走私來台，被新光金控董事長吳東進買下送給北市府，之後一直生活在動物園；一轉眼已經卅三歲。由於寶寶正值壯年，在動物園爭取下，加入歐洲金剛猩猩保育計畫，前往荷蘭繁衍後代，打算組成金剛家族。

柯文哲致詞說，祝福寶寶移民到荷蘭，他聽說之後生第二代會送回來，這也讓台灣、荷蘭交流更密切。

第一位照顧寶寶的保育員鐘慶堂說，寶寶是個大力士，常會扒掉他衣服，根本搶不回來，就算搶回來也是破的，「給牠，搞不好還是可以完整拿回來。」他回憶，寶寶小時候每天要喝一大杯燕麥奶，他一定要緊盯著，不然眼睛一飄走，鋼杯就被咬去玩了，「一旦被拿走，就得拿香蕉水果來交換。」

昨天歡送會上，動物園準備喜糖、喜餅、芭樂乾等喜品，預祝寶寶一帆風順；有趣的是，柯文哲、貴賓準備隔著窗戶跟寶寶合照，寶寶一度玩起躲貓貓，隔一會才探出頭讓大家拍個夠。