動物跨國聯姻 有些要喬數年…

2018-03-19 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



台北市長柯文哲（右）昨與荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（左）一起歡送金剛猩猩「寶寶」。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

台北市立動物園保育動物礙於數量稀少，為了增加遺傳多樣性、尋找新血緣，大多仰賴國際交流，將動物送出國或引進來台；但有時要歷經好幾年的努力，才能促成一樁喜事。

黑面琵鷺「台北」二○○二年受傷收容在動物園，鑑定後確定是公鳥，卻發現整個動物園只有一隻黑面琵鷺。為強化保育，二○一○年初，台北被送往日本多摩動物園，找到配偶，並孵化兩隻小黑琵。

台北市立動物園發言人曹先紹說，原本日方打算將幾隻台北的子孫送回繁殖，卻爆發禽流感，等疫情解除，準備重新洽談，又發生禽流感，顯示國際間調度動物不容易。

全球族群數量不多的非洲野驢，被列為極度瀕危的物種，台北市立動物園參與「索馬利非洲野驢保育計畫」，二○一五年迎接三頭野驢來台，已逐漸變成繁衍群；園內目前有五隻非洲野驢，但光從申請到空運來台，過程至少四年。

園區內的明星級動物無尾熊有血緣關係，為幫無尾熊配對，動物園也曾在二○一一年再度引進四隻無尾熊Flynn、Empress、Tiwi與Coral來台，且陸續生下無尾熊寶寶。

金剛猩猩「寶寶」赴荷蘭脫離單身，仰賴台北市立動物園參與歐洲的金剛猩猩保育計畫，年初波蘭歐普勒動物園（Opole Zoo）也送來十八歲雄性金剛猩猩「迪亞哥」。

但動物交流未必都喜劇收場。市立動物園前年要把七歲的公長頸鹿「宵久」運至新竹六福村主題遊樂園，和母長頸鹿「珍妮」送作堆；不料貨車還沒開出動物園，宵久就身體異常，急救無效死亡。