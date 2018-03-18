金剛猩猩「寶寶」赴荷蘭 柯文哲笑：精子去就好了嘛

2018-03-18 13:14 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張世杰 ／台北報導



金剛猩猩「寶寶」將在明天前往荷蘭出任金剛猩猩繁殖群的男主人。上午的歡送會，台北市長柯文哲（右二）與荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（右）一起歡送。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 台北市立動物園的金剛猩猩「寶寶」明天凌晨前往荷蘭，肩負金剛猩猩繁衍的重責大任。台北市長柯文哲上午出席歡送會，他致詞時不改醫生本色，說他剛在來的路上一直想，精子去就好了，為什麼要人去？引發現場民眾一陣笑聲。柯文哲祝福大猩猩寶寶移民荷蘭，讓台灣、荷蘭交流更密切。

金剛猩猩寶寶是台北市立動物園明星動物，過去30餘年，陪伴許多民眾走過漫長歲月、一同成長，明天即將搭機離開台灣，飛行約12小時，才抵達荷蘭阿姆斯特丹機場。

柯文哲表示，金剛猩猩寶寶33歲，聽說2歲走私到台灣，被善心人士買下來送給北市府，金剛猩猩是瀕臨絕種動物，DNA都蠻寶貴，要成家也不容易，好險歐洲有大猩猩保育計畫，這次配對到送去荷蘭。

話鋒一轉，柯文哲說，他剛在車上想，以醫生腦袋，精子去就好了，為什麼要人去？一旁主持人趕緊解釋，不一樣啦，要有感覺。柯文哲欲言又止的說，若以DNA保存觀點來，好啦好啦，今天沒有要討論醫學。

柯文哲表示，祝福大猩猩寶寶到荷蘭移民，比照台僑辦理，他聽說之後生第二代會送回來，這也讓台灣、荷蘭交流更密切，不管從外交角度，或城市發展角度，非常祝福這件事。

北市動物園表示，金剛猩猩寶寶新家是荷蘭中部「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，一個專門管理靈長類動物的機構，也是世界動物園照養金剛猩猩著名的動物園之一。寶寶前往荷蘭，將有一名保育員及獸醫師陪同，讓遠行一路順利。