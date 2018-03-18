猩猩「寶寶」赴荷蘭 柯文哲笑稱：何不精子去就好了

2018-03-18 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市立動物園的金剛猩猩「寶寶」明天凌晨將前往荷蘭，肩負金剛猩猩繁衍的重責大任；市長柯文哲今天出席歡送會，他致詞時不改醫生本色，說他剛在來的路上一直想，「精子去就好了，為什麼要人去？」引發現場民眾一陣笑聲，柯也說，祝福大猩猩寶寶「移民」荷蘭，讓台灣、荷蘭交流更密切。

金剛猩猩「寶寶」是台北市立動物園明星動物，過去30餘年，陪伴許多民眾走過漫長歲月、一同成長，明天即將搭機離開台灣，飛行約12小時，才抵達荷蘭阿姆斯特丹機場。

市長柯文哲致詞時表示，金剛猩猩「寶寶」33歲，聽說2歲走私到台灣，被善心人士買下來送給北市府，金剛猩猩是瀕臨絕種動物，DNA都蠻寶貴，要成家也不容易，好險歐洲有「大猩猩保育計畫」，這次配對到送去荷蘭。

話鋒一轉，柯文哲說「我剛在車上想，以我醫生腦袋，精子去就好了，為什麼要人去？」一旁主持人趕緊解釋「不一樣啦，要有感覺」，柯文哲欲言又止的說，「若以DNA保存觀點來看」、「好啦好啦，今天沒有要討論醫學」。

最後柯文哲也說，祝福大猩猩寶寶到荷蘭「移民」去，比照台僑辦理，他聽說之後生第二代會送回來，這也讓台灣、荷蘭交流更密切，不管從外交角度，或城市發展角度，非常祝福這件事。