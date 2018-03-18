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李敖良性腦瘤為何只剩3年命？ 腦瘤良性、惡性比一比

作家李敖過世 享壽83歲

金剛猩猩「寶寶」將赴荷蘭 遊客搶合影留念

2018-03-18 10:25聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

金剛猩猩「寶寶」即將在明天（3月19日）凌晨啟程前往荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，出任金剛猩猩繁殖群的男主人。上午台北市立動物園特別為「寶寶」辦理一場歡送會，不少遊客也前往動物園非洲區，趕在「寶寶」啟程前，跟「寶寶」合影留念。

金剛猩猩「寶寶」即將在明天（3月19日）凌晨啟程前往荷蘭「Apenheul Pr...
金剛猩猩「寶寶」即將在明天（3月19日）凌晨啟程前往荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，上午不少遊客前往動物園非洲區，趕在「寶寶」啟程前，跟「寶寶」合影留念。記者胡經周／攝影
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金剛猩猩「寶寶」即將在明天（3月19日）凌晨啟程前往荷蘭「Apenheul Pr...
金剛猩猩「寶寶」即將在明天（3月19日）凌晨啟程前往荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，上午不少遊客前往動物園非洲區，趕在「寶寶」啟程前，跟「寶寶」合影留念。記者胡經周／攝影
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