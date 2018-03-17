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貓的生活提案╱吃貓臉飯糰 看喵星人嬉戲…

2018-03-17 23:16聯合報 記者沈佩臻╱專題報導

貓的生活提案打造人與貓共同生活的愜意空間。 記者沈佩臻╱攝影
貓的生活提案打造人與貓共同生活的愜意空間。 記者沈佩臻╱攝影
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在宜蘭羅東公正街「貓的生活提案」咖啡廳裡，除了是貓的遊樂園，也是人們得以放鬆休憩、滿足味蕾，一邊與貓嬉戲的場所。主理人楊雨璇（Boo）因緣際會於合法貓社領養退休貓寶元、摸噗，加上其他喵星人朋友阿臭、阿屁、嘿美、愛呦，模樣總是慵懶愜意，羨煞所有人類。

Boo以這般悠閒貓生為靈感，結合咖啡廳的人生藍圖，命名為「貓的生活提案」，今年二月初甫開幕。菜單第一頁即點出開店初衷：「生活在到處都匆忙的城市，我們提倡偶爾要像貓一樣的生活。」

一樓有咖啡吧台、少數座位，想親臨貓國度得往二樓爬。上樓前，店員會帶領你將衣物包包放置於專屬帆布包，避免被貓抓傷，脫下鞋子後以酒精消毒雙手，就可以放心與貓共處，保護貓的健康。

親子鴨賞飯糰。 記者沈佩臻╱攝影
親子鴨賞飯糰。 記者沈佩臻╱攝影
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咖啡店內提供早午餐、輕食簡餐、咖啡奶茶及來自美美子的手作甜點。其中「親子鴨賞飯糰」選用宜蘭國宴鴨賞、台灣好米捏成貓臉形狀，附上小農放養快樂綠頭鴨蛋、在地媽媽獨門瓜仔脯，蛋黃顏色飽滿、滋味濃郁，瓜仔脯很下飯，畫龍點睛。另一款「一點都不雞丼的貓」，靈感來自學會的第一道日式料理親子丼，是自己常常懷念、忍不住做來吃的料理，米飯捏成貓掌狀，覆蓋上雞肉與蛋，貓元素無所不在。

「一點都不雞丼的貓」親子丼。 記者沈佩臻／攝影
「一點都不雞丼的貓」親子丼。 記者沈佩臻／攝影
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早午餐「喵蛋幾勒吃早餐」，則可選擇主餐「義式香料黑培根」或「青檸迷迭香雞腿肉」，搭上巴沙米克醋沙拉、小農放養快樂綠頭鴨蛋、地瓜泥和無糖有機豆漿。此外，這裡也吃得到美美子的手作布丁，一旁擺上以貓咪餅乾。至於貓孩用餐及貓砂空間則位於天藍色門與牆面後，除了讓貓咪們有獨立生活空間，客人用餐時也不用擔心異味，維持環境乾淨整潔。

貓的生活提案

宜蘭縣羅東鎮公正街32號

03-955-1766

9：30～18：30（周二公休）

咖啡廳貓咪
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